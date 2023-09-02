«Упал на козырек»: мужчина выпал с восьмого этажа дома на Кирова

В Новосибирске мужчина упал с восьмого этажа дома в Октябрьском районе. Его нашли на козырьке подъезда.
О происшествии сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте 2 сентября. По данным специалистов, инцидент произошел на улице Кирова. Спасатели выезжали на место к зданию и снимали тело сибиряка с козырька подъезда.
— Тело мужчины снято с козырька. Передано сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи, — указано в сообщении.
В середине июля в Татарске Новосибирской области из окна 4-го этажа дома выпал 5-летний мальчик. Несовершеннолетнего доставили в больницу.