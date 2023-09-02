freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 96.34
eur 104.61
СрочноМужчина упал с восьмого этажа дома на Кирова
Все новости
Все новости

«Упал на козырек»: мужчина выпал с восьмого этажа дома на Кирова

Тело передали полиции и медикам

2 210

Инцидент произошел на улице Кирова

Поделиться

В Новосибирске мужчина упал с восьмого этажа дома в Октябрьском районе. Его нашли на козырьке подъезда.

О происшествии сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте 2 сентября. По данным специалистов, инцидент произошел на улице Кирова. Спасатели выезжали на место к зданию и снимали тело сибиряка с козырька подъезда.

— Тело мужчины снято с козырька. Передано сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи, — указано в сообщении.

В середине июля в Татарске Новосибирской области из окна 4-го этажа дома выпал 5-летний мальчик. Несовершеннолетнего доставили в больницу.

Выпал из окнаУпал с высотыСпасателиОктябрьский районПолицияТело
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter