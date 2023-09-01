Renault врезался в грузовик на трассе в Новосибирской области и перевернулся — пострадали ребенок и водитель

В Новосибирской области 1 сентября Renault Sandero Stepway столкнулся с грузовиком на трассе в Барабинском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый замначальника УГИБДД по региону Андрей Кузнецов.
— 43-летняя женщина за рулем Renault Sandero Stepway ехала по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. На 1129-м километре сибирячка врезалась в движущийся впереди Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, после чего совершила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали водитель Renault и 13-летний мальчик. Их госпитализировали.
Ранее в Новосибирске вечером произошло ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи. Кадры с места аварии опубликовали очевидцы.