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Renault врезался в грузовик на трассе в Новосибирской области и перевернулся — пострадали ребенок и водитель

ДТП произошло в Барабинском районе

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Женщину и мальчика госпитализировали

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В Новосибирской области 1 сентября Renault Sandero Stepway столкнулся с грузовиком на трассе в Барабинском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый замначальника УГИБДД по региону Андрей Кузнецов.

— 43-летняя женщина за рулем Renault Sandero Stepway ехала по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. На 1129-м километре сибирячка врезалась в движущийся впереди Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, после чего совершила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель Renault и 13-летний мальчик. Их госпитализировали.

Ранее в Новосибирске вечером произошло ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи. Кадры с места аварии опубликовали очевидцы.

ДТПАварияНовосибирская область
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