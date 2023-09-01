Машина скорой помощи перевернулась в Новосибирске — видео с места ДТП

В Новосибирске вечером 1 сентября произошло ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».
Как сообщили очевидцы, авария произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Тюленина.
— Черный кроссовер Nissan X-Trail вылетел на перекресток, не пропустив скорую, которая в результате бокового удара в заднюю часть опрокинулась и приземлилась на капот рядом стоящей «Лады-Гранты», — говорится в посте.
В пресс-службе регионального Минздрава корреспонденту НГС сообщили, что автомобиль скорой помощи принадлежит частному медцентру. На станции скорой медицинской помощи НГС сообщили, что в аварии пострадали трое человек.
— Пострадавших трое. Помощь оказывали две бригады скорой помощи — одна частная и одна государственная. С различными травмами госпитализировали двоих. Третий от госпитализации отказался, — пояснили на станции.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
Ранее Subaru перевернулась на Бугринском мосту в Новосибирске. Видео с места ДТП появилось в Сети.