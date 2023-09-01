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СрочноМашина скорой помощи перевернулась в Новосибирске
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Машина скорой помощи перевернулась в Новосибирске — видео с места ДТП

В аварии пострадали три человека

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Авария произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Тюленина

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В Новосибирске вечером 1 сентября произошло ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».

Как сообщили очевидцы, авария произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Тюленина.

— Черный кроссовер Nissan X-Trail вылетел на перекресток, не пропустив скорую, которая в результате бокового удара в заднюю часть опрокинулась и приземлилась на капот рядом стоящей «Лады-Гранты», — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

В пресс-службе регионального Минздрава корреспонденту НГС сообщили, что автомобиль скорой помощи принадлежит частному медцентру. На станции скорой медицинской помощи НГС сообщили, что в аварии пострадали трое человек.

— Пострадавших трое. Помощь оказывали две бригады скорой помощи — одна частная и одна государственная. С различными травмами госпитализировали двоих. Третий от госпитализации отказался, — пояснили на станции.

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.

Ранее Subaru перевернулась на Бугринском мосту в Новосибирске. Видео с места ДТП появилось в Сети.

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