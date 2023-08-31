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Subaru перевернулась на Бугринском мосту — видео с места ДТП

По предварительной информации, в аварии пострадала женщина

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Автомобиль переврнулся на Бугринском мосту. Еще одна машина разбилась

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Автомобиль Subaru перевернулся на Бугринском мосту в Новосибирске 31 августа, сообщает «АСТ-54 Black» во «ВКонтакте».

В ролике с места ДТП видно, что машина лежала на дороге вверх дном. От нее шел дым. Рядом скопились люди. По предварительной информации, водитель и пассажирка машины остались живы.

— Водитель выбрался сам. Женщину достали с травмой головы и ноги, ее увезли на скорой, — говорится в посте со ссылкой на очевидца.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автомобиль Subaru перевернулся на Бугринском мосту

Видео: «АСТ-54 Black» / «ВКонтакте»

Судя по фото, в ДТП попали две машины. У второй, с казахстанскими номерами, помята крыша и сломано зеркало. Лобовое стекло разбито, а часть боковых — выпали.

НГС обратился за подробностями инцидента в новосибирскую Госавтоинспекцию.

Утром 31 августа жесткое ДТП произошло на Бердском шоссе — там мотоцикл на дороге буквально разорвало пополам.

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ДТПАварияНовостиНовосибирскБугринский мост
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