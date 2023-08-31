«Буквально пополам разорвало»: жесткое ДТП с мотоциклом произошло на Бердском шоссе

В Новосибирске утром 31 августа произошло жесткое ДТП с мотоциклом. Это случилось на Бердском шоссе, между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой.
— Мотоцикл буквально пополам разорвало, — говорит читатель НГС, пожелавший остаться анонимным.
На фото, сделанном очевидцем, видно, что разбитое транспортное средство лежит на трассе. В нескольких метрах от него стоят несколько других мотоциклов.
Что стало с мотоциклистом, неизвестно. По словам читателя, на место аварии приехала скорая. Подробности произошедшего пока не известны. НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Новосибирской области.
В начале августа мотоциклист на Советском шоссе поехал на красный свет и снес бампер легковому автомобилю.