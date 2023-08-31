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«Буквально пополам разорвало»: жесткое ДТП с мотоциклом произошло на Бердском шоссе

Часть транспортного средства осталась лежать на трассе

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Мотоцикл разорвало пополам на Бердском шоссе

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В Новосибирске утром 31 августа произошло жесткое ДТП с мотоциклом. Это случилось на Бердском шоссе, между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой.

— Мотоцикл буквально пополам разорвало, — говорит читатель НГС, пожелавший остаться анонимным.

На фото, сделанном очевидцем, видно, что разбитое транспортное средство лежит на трассе. В нескольких метрах от него стоят несколько других мотоциклов.

Что стало с мотоциклистом, неизвестно. По словам читателя, на место аварии приехала скорая. Подробности произошедшего пока не известны. НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Новосибирской области.

В начале августа мотоциклист на Советском шоссе поехал на красный свет и снес бампер легковому автомобилю.

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