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В Красноярском крае нашли тело подростка, пропавшего несколько дней назад

Что именно случилось, пока неясно

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Тело парня нашли в лесу в Лесосибирске

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В Красноярском крае нашли мертвым 16-летнего подростка. Об этом сообщили в волонтерской группе «Поиск пропавших детей — Красноярск» и подтвердили NGS24.RU в полиции.

В МВД рассказали, что полицейские нашли тело подростка накануне, 29 августа, в лесном массиве в Лесосибирске. В паблике «Поиск пропавших детей — Красноярск» о смерти сообщили в 19:44.

По предварительным данным полиции и Следственного комитета, внешних признаков насильственной смерти не было. Детали еще уточняются.

Знакомый подростка рассказал, что тот учился в Лесосибирском кадетском корпусе:

— Ударником был. Тихим пацаном, адекватным, рассудительным. Можно было поговорить с ним на какие-нибудь темы, — кратко описал умершего он.

В ориентировке на мальчика сообщалось, что 16-летний подросток уехал из поселка Раздолинск Мотыгинского района в Лесосибирск. Расстояние между населенными пунктами — более 200 километров. Последний раз он выходил на связь с родными 27 августа, после этого телефон был недоступен.

На этой неделе в Новосибирске завершили поиски 48-летнего мужчины, он также был найден мертвым.

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