В Красноярском крае нашли тело подростка, пропавшего несколько дней назад

В Красноярском крае нашли мертвым 16-летнего подростка. Об этом сообщили в волонтерской группе «Поиск пропавших детей — Красноярск» и подтвердили NGS24.RU в полиции.



В МВД рассказали, что полицейские нашли тело подростка накануне, 29 августа, в лесном массиве в Лесосибирске. В паблике «Поиск пропавших детей — Красноярск» о смерти сообщили в 19:44.

