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В Новосибирске завершили поиски 48-летнего мужчины — он пропал без вести месяц назад

Евгений Роднаев исчез 27 июля

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Мужчина вышел из дома и больше не возвращался

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В Новосибирске завершился поиск 48-летнего Евгения Роднаева. Мужчина пропал в Дзержинском районе 27 июля.

— Найден, погиб, — говорится в сообщениях поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «ДоброСпас-Новосибирск».

В правилах обоих отрядов есть пункт о том, что в случае завершения поисков никакие подробности журналистам не предоставляют. В Следственном комитете подтвердили факт нахождения тела Роднаева.

— Следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в вечернее время 26 августа на территории Дзержинского района тела мужчины. Следователем изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили NGS.RU в СК.

Сейчас в Новосибирской области ищут 76-летнюю Галину Семину (Семенову). Сибирячка пропала в СНТ «Обские зори» в деревне Усть-Тула Болотнинского района.

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