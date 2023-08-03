«Вышел из дома и не вернулся»: в Новосибирске пропал 48-летний мужчина

В Новосибирске ищут
Местонахождение сибиряка неизвестно с 27 июля. Руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова сообщила НГС, что мужчина вышел из дома, но обратно не вернулся.
— Пропал 27 июля этого года, вышел из дома и не вернулся. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в Сети, — сообщила специалист.
Ольга Бобкова уточнила, что заявка о пропаже мужчины поступила на горячую линию отряда. Рост Евгения Роднаева — 190 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие. Мужчина обрит наголо. Неизвестно, во что был одет новосибирец в день пропажи.
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