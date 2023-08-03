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«Вышел из дома и не вернулся»: в Новосибирске пропал 48-летний мужчина

Сибиряк пропал 27 июля

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Мужчина пропал в Дзержинском районе

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В Новосибирске ищут 48-летнего Евгения Роднаева. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», мужчина пропал в Дзержинском районе.

Местонахождение сибиряка неизвестно с 27 июля. Руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова сообщила НГС, что мужчина вышел из дома, но обратно не вернулся.

— Пропал 27 июля этого года, вышел из дома и не вернулся. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в Сети, — сообщила специалист.

Ольга Бобкова уточнила, что заявка о пропаже мужчины поступила на горячую линию отряда. Рост Евгения Роднаева — 190 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие. Мужчина обрит наголо. Неизвестно, во что был одет новосибирец в день пропажи.

Несколько дней назад в Новосибирске на пляже у Обского моря нашли тело 49-летней женщины. Сибирячка пропала в конце июля в Советском районе.

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