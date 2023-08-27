«Возможна потеря памяти»: в СНТ Новосибирской области пропала 76-летняя женщина

В Новосибирской области ищут 76-летнюю Галину Семину (Семенову). Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», сибирячка пропала СНТ «Обские зори» в деревне Усть-Тула Болотнинского района. Указано, что возможна потеря памяти.
Руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова рассказала НГС, что местонахождение сибирячки неизвестно с 25 августа этого года. Заявка о пропаже женщины поступила на горячую линию отряда.
— Пропала 25 августа этого года, вышла с дачного участка и не вернулась. Объявлен сбор на поиск добровольцев, идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщила руководитель пресс-службы поискового отряда ЛизаАлерт» Новосибирской области.
Рост женщины составляет 147 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Сибирячка предположительно была одета в черную жилетку, синие штаны, черные шлепки и зеленый платок.
В Республике Алтай несколько дней ищут двух пропавших воспитанников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из-за сообщения о происшествии следователи организовали проверку.