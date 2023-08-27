Двое воспитанников школы-интерната для сирот пропали на Алтае — исчезновением заинтересовались в СК

Инцидент произошел в Горно-Алтайске. По информации ведомства, подростки ушли из школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им Г. К. Жукова .



Речь идет об исчезновении 14-летней Дарьи Афанасьевой и 15-летнего Сергея Савченко. Первая ушла из школы примерно в 19 часов 26 августа без уведомления воспитателя, второй самовольно покинул учреждение 25 августа около 17 часов.