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Двое воспитанников школы-интерната для сирот пропали на Алтае — исчезновением заинтересовались в СК

Местонахождение подростков не установлено

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Инцидент произошел в Горно-Алтайске

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В Республике Алтай пропали двое воспитанников интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из-за сообщения о происшествии следователи организовали проверку, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Горно-Алтайске. По информации ведомства, подростки ушли из школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им Г. К. Жукова.

Речь идет об исчезновении 14-летней Дарьи Афанасьевой и 15-летнего Сергея Савченко. Первая ушла из школы примерно в 19 часов 26 августа без уведомления воспитателя, второй самовольно покинул учреждение 25 августа около 17 часов.

— В период своего отсутствия он по телефону выходил на связь с воспитателем, поясняя, что гуляет в Горно-Алтайске и скоро вернется, — сообщили в ведомстве. — До настоящего времени подростки не вернулись, их местонахождение не установлено.

Следователи проводят проверочные мероприятия и действия, направленные на установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверок специалисты примут процессуальные решения.

В конце августа в Новосибирске пропали два мальчика 7 и 9 лет. Позже детей нашли живыми.

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