Двое воспитанников школы-интерната для сирот пропали на Алтае — исчезновением заинтересовались в СК

В Республике Алтай пропали двое воспитанников интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из-за сообщения о происшествии следователи организовали проверку, сообщили в СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел в Горно-Алтайске. По информации ведомства, подростки ушли из школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им
Речь идет об исчезновении
— В период своего отсутствия он по телефону выходил на связь с воспитателем, поясняя, что гуляет в Горно-Алтайске и скоро вернется, — сообщили в ведомстве. — До настоящего времени подростки не вернулись, их местонахождение не установлено.
Следователи проводят проверочные мероприятия и действия, направленные на установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверок специалисты примут процессуальные решения.
В конце августа в Новосибирске пропали два мальчика 7 и 9 лет. Позже детей нашли живыми.