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СрочноДва мальчика пропали в Новосибирске
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Два мальчика пропали в Новосибирске — одному 7, другому 9 лет

Их ищут волонтеры «ЛизаАлерт»

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Информация о пропаже детей появилась ночью 25 августа

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Два мальчика, 7-летни Евгений Васильев и 9-летний Марк Мечковский, пропали в Кировском районе Новосибирска. Об их местоположении ничего неизвестно с 24 августа.

Как рассказали в группе отряда «ЛизаАлерт», Евгений Васильев ростом 120 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Был одет в синюю футболку, черно-красные спортивные штаны, черные кроссовки (с зелеными вставками).

Марк Мечковский ростом 130 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы русые. Предположительно, был одет в серо-черную футболку (с зелеными буквами), черные кроссовки.

Всех, кто видел мальчиков, просят обратиться в волонтерский отряд «ЛизаАлерт» по номеру 8 800 700-54-52 или в 112.

В Новосибирской области поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику за июль 2023 года. По данным волонтеров, за прошлый месяц в организацию поступило 120 заявок.

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