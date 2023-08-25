Два мальчика пропали в Новосибирске — одному 7, другому 9 лет

Два мальчика, 7-летни Евгений Васильев и 9-летний Марк Мечковский, пропали в Кировском районе Новосибирска. Об их местоположении ничего неизвестно с
Как рассказали в группе отряда «ЛизаАлерт», Евгений Васильев ростом
Марк Мечковский ростом 130 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы русые. Предположительно, был одет в серо-черную футболку (с зелеными буквами), черные кроссовки.
Всех, кто видел мальчиков, просят обратиться в волонтерский отряд «ЛизаАлерт» по номеру
В Новосибирской области поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику за июль 2023 года. По данным волонтеров, за прошлый месяц в организацию поступило 120 заявок.