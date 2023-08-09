Судьбы 15 новосибирцев остаются неизвестными: поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику июль

В Новосибирской области поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику за июль 2023 года. По данным волонтеров, за прошлый месяц в организацию поступило 120 заявок, это на 6 обращений меньше, чем в июне.
Как уточнили в «ЛизаАлерт», в июле нашли живыми 89 человек, еще 4 человека найдены погибшими. 12 пропавших найдены родными. Судьбы 15 новосибирцев остаются неизвестными, поиск по ним продолжается.
В июне в регионе нашли погибшими 10 человек, 83 пропавших сибиряка живы. 12 пропавших найдены родными.