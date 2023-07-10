Число погибших увеличилось: поисковый отряд «ЛизаАлерт» раскрыл информацию о пропавших в июне

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику по Новосибирской области за полгода. Волонтеры сообщили, что за 6 месяцев в организацию поступило 556 заявок на поиск пропавших.
— У поисковиков есть так называемый сезон поисков — с мая по октябрь. К городским поискам добавляются поиски в природной среде, в сезон сбора грибов, ягод и так далее, — пояснили волонтеры.
Как сообщила «ЛизаАлерт», в июне в организацию поступило 126 заявок на поиск, это на 25 обращений больше, чем в мае.
В июне нашли живыми 83 человека, еще 10 человек найдены погибшими, что на 6 больше, чем в мае. 12 пропавших нашли их родственники. Судьбы 21 новосибирца остаются неизвестными, поиск продолжается.
В мае в регионе нашли погибшими 4 человека, 78 пропавших сибиряков живы. 6 пропавших найдены родными.
Ранее мы рассказывали, как запрет на полеты дронов изменил работу поисковых отрядов. По словам волонтеров, с воздуха человека заметить гораздо проще, а значит, квадрокоптеры могут спасти немало жизней.