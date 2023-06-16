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Судьбы 12 новосибирцев остаются неизвестными: поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику за май

За прошлый месяц в области нашли погибшими 4 пропавших

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По сравнению с апрелем 2023-го количество найденных погибшими уменьшилось

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В Новосибирской области поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику за май 2023 года. По данным волонтеров, за прошлый месяц в организацию поступила 101 заявка, это на 17 обращений больше, чем за апрель 2023 года.

Как уточнили в «ЛизаАлерт», в мае нашли живыми 78 человек, еще 4 человека найдены погибшими. 6 пропавших найдены родными. Судьбы 12 новосибирцев остаются неизвестными, поиск по ним продолжается.

По сравнению с апрелем 2023-го количество найденных погибшими уменьшилось. Так, за второй весенний месяц в регионе нашли погибшими 6 человек, 63 человека обнаружены живыми. 6 пропавших найдены родными.

Ранее мы рассказывали, как запрет на полеты дронов изменил работу поисковых отрядов. По словам волонтеров, с воздуха человека заметить гораздо проще, а значит, квадрокоптеры могут спасти немало жизней.

ЛизаАлертНовосибирскПоиск без вести пропавших
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