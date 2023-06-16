«Теперь всё через запросы». Как запрет на полеты дронов изменил работу поисковых отрядов и полиции

За последние месяцы случилось сразу несколько крупных атак беспилотников на российские города. В Москве дроны подожгли крышу одного из кремлевских дворцов, а почти месяцем позже сбитые беспилотники врезались в дома москвичей и жителей Подмосковья.
Из-за угрозы с воздуха во многих российских регионах, включая столичный, власти запретили использовать дроны. Однако БПЛА используются в некоторых случаях и для работы, а не в качестве развлечения. Нужны беспилотники, например, спасателям, чтобы искать пропавших, или полицейским, чтобы выслеживать преступников с воздуха. Мы узнали у представителей этих профессий, что изменилось в их работе после ужесточения мер безопасности.
Где нельзя летать и что грозит нарушителям
На данный момент запрет на использование беспилотников ввели 58 регионов, это больше половины субъектов нашей страны. Власти многих из них приняли это решение еще в ноябре прошлого года, после указа президента о присвоении регионам уровней готовности. Наиболее строгое ограничения действуют в регионах, где введен режим повышенной готовности. Но запрет на полеты беспилотников введен и в регионах с базовым уровнем готовности — среди них, например, Мордовия и Приморский край.
Запрещено использовать БПЛА всем, у кого нет на это официального разрешения. За несанкционированный запуск дронов предусмотрена административная ответственность. Штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства для граждан 30–50 тысяч рублей, для должностных лиц — 50–100 тысяч, для юрлиц — 300–500 тысяч рублей.
Поисковые отряды
Беспилотники часто используются для поиска пропавших людей. С воздуха человека хорошо видно на открытом пространстве даже на обычной видеозаписи, но также поисковые отряды применяют дроны с тепловизорами, которые помогают распознать потерявшегося даже в кромешной темноте.
— Беспилотники — действительно большое подспорье в нашей работе, — говорит Оксана Василишина, руководитель поискового отряда в Красноярске. — Они эффективнее, конечно, не в лесах, а на открытых пространствах, но люди, потерявшись, обычно и стремятся выйти из чащи, а там уже мы их сможем увидеть с воздуха.
Дроны поисковых отрядов, по словам Оксаны, работают на малой высоте, поэтому красноярские поисковые отряды по сей день не всегда обязаны регистрировать каждый полет.
— От нас пока что этого не требовали, но даже если будет необходимо согласовывать любой вылет, это не проблема: нас достаточно быстро регистрируют. Сами-то поисковые БПЛА уже зарегистрированы, а о вылете за час можно сообщить.
В то же время поисковики из Ярославля заметили более строгий контроль со стороны властей. Полеты действительно стало необходимо обязательно согласовывать.
— Всё теперь через запросы, — говорит Дмитрий Соколов, участник регионального поискового отряда.
Бюрократические затруднения, по словам Дмитрия, могут замедлить работу поисковых отрядов. Притом что на службе у них — новейшие технологии.
— Сейчас дроны действительно эффективно в нашем деле используются. Уже существуют программы, которые помогают найти человека, даже если его невооруженным взглядом не видно. Дрон летит по заданному маршруту сам, снимает всё, а материалы загружает в нейросеть, которая может вычислить человека. Это значительно экономит время поисковым отрядам и спасателям.
О том, что поменялось в работе поисковиков, рассказал MSK1.RU и волонтер из Москвы. Кирилл М. в свободное время помогает в поисках нескольким отрядам, и, по его словам, запрет на дроны ударит скорее по небольшим добровольческим объединениям, чем по крупным федеральным.
— Масштабные поисковые операции, которые организует, например, «Лиза Алерт», вряд ли пострадают от новых ограничений, — считает Кирилл. — Разрешения им, скорее всего, выдают быстро. Но я участвую и в более локальных, малочисленных добровольческих и активистских движениях, к которым меньше доверия. Им чтобы доказать, что дрон будет использоваться во благо, приходится сложнее.
Работа полицейских
Корреспондент MSK1.RU также поговорила с сотрудником полиции. Сергей (имя изменено) ищет преступников и погибших с воздуха в одном из сибирских регионов.
— Сейчас все полеты нужно согласовывать, беспилотники должны быть зарегистрированы в Росавиации (как, например, авто в ГИБДД) и застрахованы (опять же как авто). Каждый полет нужно согласовывать сильно заранее, обозначать высоту и зону полета. Хотя для правоохранительных органов это не большая проблема, всё делается довольно быстро. Если нужно взлетать очень срочно, буквально сейчас, то всё вообще решается с Росавиацией по звонку.
— Я, честно говоря, и не работал в других условиях, поэтому мне сравнить не с чем. Но в общем не могу сказать, что работу это всё затрудняет, — подводит итог Сергей.
Ранее мы рассказывали о том, как тренируются четвероногие спасатели кинологического подразделения «Лиза Алерт». А по теме беспилотников также читайте, сколько стоит антидроновое ружье и что делать, если вы увидите в городе летательный аппарат.