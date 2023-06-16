«Теперь всё через запросы». Как запрет на полеты дронов изменил работу поисковых отрядов и полиции

Поисковые отряды

Беспилотники часто используются для поиска пропавших людей. С воздуха человека хорошо видно на открытом пространстве даже на обычной видеозаписи, но также поисковые отряды применяют дроны с тепловизорами, которые помогают распознать потерявшегося даже в кромешной темноте.

— Беспилотники — действительно большое подспорье в нашей работе, — говорит Оксана Василишина, руководитель поискового отряда в Красноярске. — Они эффективнее, конечно, не в лесах, а на открытых пространствах, но люди, потерявшись, обычно и стремятся выйти из чащи, а там уже мы их сможем увидеть с воздуха.