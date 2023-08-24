Скрывают лица, несут цветы, прикладываются к портретам: видео из Новосибирска, где боец в слезах прощается с Пригожиным

В Новосибирске бойцы ЧВК «Вагнер» устроили мемориал у офиса организации на улице Ядринцевской. Туда принесли портреты основателя ЧВК Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина. В этом видео показываем, что происходит в центре города. Один из бойцов не смог сдержать эмоций и разрыдался прямо перед камерой. Военные не показывают своих лиц. Также портреты командиров ЧВК появились на балконах жилых домов.
Бизнес-джет Евгения Пригожина потерпел крушение вечером в среду, 23 августа. По информации Росавиации, на борту было 10 человек, в том числе, трое членов экипажа. Глава ЧВК Евгений Пригожин и его коллега Дмитрий Уткин были в списке пассажиров. Тела увезли на экспертизу, точные причины авиактатастрофы неизвестны. Предположительно на борту самолета произошел взрыв. Как оплакивают командиров ЧВК читайте в онлайн-трансляции. Все подробности крушения самолета Евгения Пригожина мы собираем в одном сюжете.