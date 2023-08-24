«Сегодня день траура»: планируют ли новосибирские вагнеровцы массовый сбор после крушения самолета Евгения Пригожина?

Новосибирские вагнеровцы пока не планируют массовых мероприятий из-за крушения самолета главы ЧВК Евгения Пригожина. Пока бойцов и горожан приглашают возложить цветы к мемориалу.
— Все, кто желает почтить память погибших героев специальной военной операции Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, могут подойти на перекресток улиц Ядринцевской и Мичурина и здесь возложить цветы, — сообщил корреспонденту НГС исполнительный директор «Силового единства Сибири» Дмитрий Болотский. — Наши бойцы спокойно, без массовки, в частном порядке приходят и возлагают цветы без митингов и сборищ. Подойти, положить цветы и уйти. Никаких мероприятий именно общественных больших массовых сегодня не предполагается. Сегодня день траура.
Будут ли после организованы какие-то мероприятия через какое-то время собеседник не знает.
Бизнес-джет Евгения Пригожина потерпел крушение вечером в среду, 23 августа. На борту, по данным Росавиации, находились 10 человек: 7 пассажиров, в том числе глава ЧВК Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин, и 3 члена экипажа. Точные причины произошедшего пока неизвестны, среди возможных — ошибка пилота и взрыв на борту.
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Ранее НГС побывал на открытии монумента погибшим вагнеровцам на Гусинобродском кладбище в Новосибирске. Рядом с ним похоронены больше 350 бойцов ЧВК.