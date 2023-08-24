«Сегодня день траура»: планируют ли новосибирские вагнеровцы массовый сбор после крушения самолета Евгения Пригожина?

— Все, кто желает почтить память погибших героев специальной военной операции Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, могут подойти на перекресток улиц Ядринцевской и Мичурина и здесь возложить цветы, — сообщил корреспонденту НГС исполнительный директор «Силового единства Сибири» Дмитрий Болотский. — Наши бойцы спокойно, без массовки, в частном порядке приходят и возлагают цветы без митингов и сборищ. Подойти, положить цветы и уйти. Никаких мероприятий именно общественных больших массовых сегодня не предполагается. Сегодня день траура.