«Фонтанка»: Евгений Пригожин был на борту упавшего в Тверской области самолета

По информации «Фонтанки», глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета в Тверской области. Помимо самого бизнесмена в бизнес-джете находились также командиры ЧВК, сообщил источник «Фонтанки».
В МЧС сообщили, что все члены экипажа и пассажиры — 10 человек — погибли. Начато расследование катастрофы Embraer в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Также сообщалось, что среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Позднее источники РИА Новости сообщили, что на месте происшествия нашли тела 8 человек. Федеральный следком возбудил уголовное дело.
Самолет Embraer ERJ-135 следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Ряд телеграм-каналов пишет, что регистрационный номер самолета — RA-02795, ранее этот борт связывали с главой ЧВК «Вагнер».
На месте крушения работают спасатели. MSK1.RU собирает всю актуальную информацию о происшествии в онлайн-трансляции.