freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 5/10
usd 94.14
eur 102.57
СрочноШесть человек пострадали в алтайской аварии
Все новости
Все новости

В Новосибирской области произошло землетрясение

Сейсмоактивность заметили в 76 километрах от Новосибирска

2 709

Сильные подземные толчки произошли утром 22 августа

Поделиться

В Новосибирской области сегодня, 22 августа, в 10 утра зафиксировали землетрясение.

Информацию о сейсмическом событии сообщила в оперативной рассылке Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянский филиал. Оно произошло на Западно-Сибирской плите в 76 километрах на север от Новосибирска.

Магнитуда в очаге составила 3,9. Как отметили в оперативной рассылке, интенсивность сотрясения в эпицентре довольно сильная. Данные могут быть неточными, пока решение не проверено дежурным обработчиком или сейсмологом-аналитиком.

В оперативной рассылке также показали место, где зафиксированы толчки

В оперативной рассылке также показали место, где зафиксированы толчки

Поделиться

В конце июля в кузбасском поселке Шерегеш в ночь с 30 на 31 июля произошло землетрясение. С предприятия «Евраз» после подземного толчка эвакуировали сотрудников.

ЗемлетрясениеНовосибирскКартаСевер
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ5
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter