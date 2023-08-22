В Новосибирской области произошло землетрясение

В Новосибирской области сегодня, 22 августа, в 10 утра зафиксировали землетрясение.
Информацию о сейсмическом событии сообщила в оперативной рассылке Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянский филиал. Оно произошло на Западно-Сибирской плите в 76 километрах на север от Новосибирска.
Магнитуда в очаге составила 3,9. Как отметили в оперативной рассылке, интенсивность сотрясения в эпицентре довольно сильная. Данные могут быть неточными, пока решение не проверено дежурным обработчиком или сейсмологом-аналитиком.
В конце июля в кузбасском поселке Шерегеш в ночь с 30 на 31 июля произошло землетрясение. С предприятия «Евраз» после подземного толчка эвакуировали сотрудников.