В Шерегеше из-за землетрясения эвакуировали горняков

В кузбасском поселке Шерегеш в ночь с 30 на 31 июля произошло землетрясение. Об этом NGS42.RU рассказали в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.
Как уточнил представитель службы, подземный толчок наблюдался в 04:51. Магнитуда составила 3,1, интенсивность в эпицентре — 3,5.
— Магнитуда 3,1 — это небольшая энергия. Масштабных разрушений и повреждений здесь быть не может. Происхождение землетрясения, скорее всего, природно-техногенное. Идет влияние и горнодобывающих предприятий, и напряженного состояния земной коры. Сейсмособытие произошло в районе горных выработок недалеко от Таштагола, Каза, Шерегеша. Повторные толчки не зафиксированы. Бывали там и посильнее землетрясения, — рассказал директор Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александр Еманов.
В пресс-службе администрации Таштагольского района корреспонденту NGS42.RU сообщили, что от жителей сообщений о землетрясении и его возможных последствиях не поступало. При этом представитель муниципалитета указал, что случившееся повлияло на работу Шерегешского рудника компании «Евраз» — с предприятия после подземного толчка эвакуировали сотрудников.
По данным осведомленного источника NGS42.RU, с Шерегешского рудника вывели на поверхность более 170 человек. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу «Евраза».
— 31 июля в 04:51 на участке «Новый Шерегеш» на шахте «Шерегешская» произошел толчок. Смена была выведена на поверхность. Выработки обследованы, нарушений крепи не выявлено. Работы возобновлены, — сообщили в компании.
В конце мая землетрясение зафиксировали примерно в 62 километрах от Новосибирскаhttps://ngs.ru/text/ecology/2023/01/12/71967254/. Магнитуда составила 3,7.