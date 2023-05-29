Землетрясение произошло в Искитимском районе — толчки зафиксировали в 3 часа ночи

Землетрясение зафиксировали в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района 29 мая. Эпицентр находится примерно в 62 километрах от Новосибирска.
Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. Толчки зафиксировали в 3 часа ночи по новосибирскому времени. Магнитуда землетрясения составила 3,7, интенсивность в эпицентре — 4,4. Судя по координатам, эпицентр располагался недалеко от восточного участка Колыванского разреза.
В этом месте регулярно происходят землетрясения: одно из недавних было в апреле. А в начале января в Искитимском районе за сутки зафиксировали сразу 2 землетрясения. Одно произошло в Гусельниковском сельсовете, второе — в Усть-Чемском.