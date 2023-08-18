«Не успел закончить ремонт дома»: родственники погибшего водителя ищут очевидцев смертельного ДТП в Карасуке

В Новосибирской области родственники 40-летнего водителя Артема Клименко ищут очевидцев аварии, в которой он погиб.

ДТП произошло 14 августа в 09:50 на трассе в Карасукском районе Новосибирской области: там столкнулись два автомобиля: Nissan AD и Hyundai i30. Артем был за рулем первой машины.