«Не успел закончить ремонт дома»: родственники погибшего водителя ищут очевидцев смертельного ДТП в Карасуке

В Новосибирской области родственники
ДТП произошло 14 августа в 09:50 на трассе в Карасукском районе Новосибирской области: там столкнулись два автомобиля: Nissan AD и Hyundai i30. Артем был за рулем первой машины.
Брат супруги погибшего Егор рассказал корреспонденту НГС, что Артем родом из Карасука, провел в этом городе детство. Позже отправился учиться в Новосибирск, но вернулся жить обратно. В Новосибирске у него живет сестра. Последние годы Артем трудился торговым представителем.
Он часто ездил по этой трассе в магазины населенных пунктов Карасукского района. В день трагедии Артем Клименко вновь отправился на работу, но домой так и не вернулся. Жена погибшего тоже трудится в сфере торгового представительства. У Артема остался
— Артем был очень добрым и веселым человеком, работящим, семьянином, любил проводить всё свободное время с близкими, имел множество друзей, — сообщил Егор.
Артем Клименко занимался благоустройством дома. Он практически завершил ремонт, оставались последние штрихи, но не успел. На путешествия у мужчины не хватило времени, так как он вплотную занимался домом и семьей, возил сына на тренировки.
На похороны Артема 16 августа пришли более 100 человек, очень много молодежи. Его любили близкие и друзья за веселый нрав и приятное общение.
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