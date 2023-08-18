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«Не успел закончить ремонт дома»: родственники погибшего водителя ищут очевидцев смертельного ДТП в Карасуке

Мужчина отправился утром на работу, но так и не добрался до места

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Артем Клименко любил заниматься строительством и ремонтом

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В Новосибирской области родственники 40-летнего водителя Артема Клименко ищут очевидцев аварии, в которой он погиб.

ДТП произошло 14 августа в 09:50 на трассе в Карасукском районе Новосибирской области: там столкнулись два автомобиля: Nissan AD и Hyundai i30. Артем был за рулем первой машины.

Брат супруги погибшего Егор рассказал корреспонденту НГС, что Артем родом из Карасука, провел в этом городе детство. Позже отправился учиться в Новосибирск, но вернулся жить обратно. В Новосибирске у него живет сестра. Последние годы Артем трудился торговым представителем.

Он часто ездил по этой трассе в магазины населенных пунктов Карасукского района. В день трагедии Артем Клименко вновь отправился на работу, но домой так и не вернулся. Жена погибшего тоже трудится в сфере торгового представительства. У Артема остался 8-летний сын.

— Артем был очень добрым и веселым человеком, работящим, семьянином, любил проводить всё свободное время с близкими, имел множество друзей, — сообщил Егор.

Артем Клименко занимался благоустройством дома. Он практически завершил ремонт, оставались последние штрихи, но не успел. На путешествия у мужчины не хватило времени, так как он вплотную занимался домом и семьей, возил сына на тренировки.

На похороны Артема 16 августа пришли более 100 человек, очень много молодежи. Его любили близкие и друзья за веселый нрав и приятное общение.

Недавно НГС рассказывал, как новосибирец расследует гибель друга, — его насмерть сбил Mark II, а запись с камер загадочно исчезла.

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