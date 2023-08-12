«Его выставили пьяницей»: новосибирец расследует гибель друга — его насмерть сбил Mark II, а запись с камер загадочно исчезла

Трагедия на Станиславского

О трагедии на улице Станиславского в ночь на 15 июля официально рассказывали сотрудники ГИБДД. По данным пресс-службы ведомства, около 01:40 водитель Toyota Mark II 2002 года рождения двигался в сторону площади Труда. После перекрёстка с улицей Котовского он сбил пешехода.



— Мужчина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо вне зоны пешеходного перехода, — уточнили полицейские.



Погиб 35-летний Александр Лухтан. Владислав Баталов о смерти друга узнал от его бывшей жены, коротко: «Саши не стало. Завтра прощание». В беседе с корреспондентом НГС Владислав назвал Александра порядочным человеком: отслужив в армии, он дважды подписывал контракт с Минобороны, последние 5 лет работал поваром в ресторане у кинотеатра «Победа», отец двух дочерей. Мужчина пришёл на похороны почтить память товарища и узнал подробности его гибели.

