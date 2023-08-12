«Его выставили пьяницей»: новосибирец расследует гибель друга — его насмерть сбил Mark II, а запись с камер загадочно исчезла

15 июля на улице Станиславского под колёсами «Тойоты» погиб 35-летний Александр Лухтан. По словам полицейских, мужчина переходил широкую магистраль в неположенном месте, где его сбил автомобиль. Друг погибшего Владислав Баталов решил выяснить обстоятельства трагедии и столкнулся со странным поведением силовиков: почти месяц они не изымали видео с камер наблюдения, а когда собрались это сделать, запись таинственно исчезла. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов посмотрел видео трагедии и задался вопросом, кто всё-таки виноват в смерти новосибирца — он сам или молодой водитель.
Трагедия на Станиславского
О трагедии на улице Станиславского в ночь на 15 июля официально рассказывали сотрудники ГИБДД. По данным пресс-службы ведомства, около 01:40 водитель Toyota Mark II 2002 года рождения двигался в сторону площади Труда. После перекрёстка с улицей Котовского он сбил пешехода.
— Мужчина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо вне зоны пешеходного перехода, — уточнили полицейские.
Погиб 35-летний Александр Лухтан. Владислав Баталов о смерти друга узнал от его бывшей жены, коротко: «Саши не стало. Завтра прощание». В беседе с корреспондентом НГС Владислав назвал Александра порядочным человеком: отслужив в армии, он дважды подписывал контракт с Минобороны, последние 5 лет работал поваром в ресторане у кинотеатра «Победа», отец двух дочерей. Мужчина пришёл на похороны почтить память товарища и узнал подробности его гибели.
— Я пришёл на прощание, мне сказали, что произошло ДТП. Якобы свидетели говорили потом, что он чуть ли не сам прыгнул под колеса с остановки. По другим показаниям, он 50 метров не дошел до пешеходного перехода, — отметил Владислав.
Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил, что в отчёте инспекторов ГИБДД, оформлявших аварию, указано, что момент столкновения произошёл в 50 метрах от пешеходного перехода. Водитель «Тойоты» в момент ДТП был трезвым, что подтверждается результатами медосвидетельствования.
Новость о сбитом пешеходе подхватили соцсети. Львиная доля пользователей посочувствовала водителю «Тойоты», списав вину в ДТП на «неадекватного» пешехода. Некоторые даже посоветовали автомобилисту взыскать деньги на ремонт машины с родственников погибшего. Нелестные комментарии задели Владислава за живое.
— Его выставили конченым пьяницей. Я решил восстановить его доброе имя. Ещё смутило, что нет записи с камер видеонаблюдения, хотя перекрёсток с Котовского должен хорошо просматриваться, — подчеркнул мужчина.
Владислав начал собственное небольшое расследование.
«Без труда нашёл видео»
Спустя неделю после похорон он поинтересовался у бывшей жены погибшего, что говорят в полиции. По словам экс-супруги Александра, дознаватель, которая ведёт доследственную проверку, оперирует показаниями свидетелей трагедии. Один из них якобы стоял на остановке в тот момент, когда машина сбила пешехода. Этот свидетель говорит, что Александра сбили рядом с остановкой, что он был одет в темную одежду и заметить его на дороге было сложно.
Дознаватель также заявила, что видео ДТП нет, по крайней мере, инспекторы ГИБДД, его не предоставили, якобы сославшись на то, что место трагедии не просматривается камерами.
— ДТП оформляли на Станционной. И что, на Станционной не знают, что на саде Кирова есть камеры? Очень странно. Я нашёл видео без труда, — подчеркнул Владислав.
Он выяснил, что трагедию запечатлели сразу несколько камер видеонаблюдения, установленные на зданиях в районе сада Кирова: где-то запись получилась лучше, где-то хуже. Чётче всего ЧП сняла камера со здания бизнес-центра по адресу Станиславского, 2/3. Охрана позволила Владиславу посмотреть запись на экране служебного монитора. То, что он увидел, идёт вразрез с официальной версией.
На записи видно, что Александр Лухтан действительно начал переходить улицу Станиславского вдалеке от пешеходного перехода. Возможно, он был выпивший (результатов судмедэкспертизы ещё нет), но на дороге вёл себя вполне адекватно: осматривался по сторонам, пересекал полосы, убедившись в отсутствии машин, при этом двигался в направлении пешеходного перехода. Добравшись до середины магистрали, Александр дождался, пока замигает светофор, возможно увидел, как притормаживают на перекрёстке автомобили и сделал последний рывок. В этот момент его на большой скорости сбивает «Тойота». При этом очевидно, что столкновение произошло совсем не в 50 метрах от перехода, как констатировали полицейские, а уже почти вплотную к «зебре».
Владислав решил, что с этим видео обязательно должны ознакомиться полицейские. Тогда он помог бывшей жене Александра нанять адвоката и через него передал информацию о существовании видео.
— 31 июля адвокат сообщил дознавателю о камерах и их адресах. Запросов отправлено не было ни по одному адресу. Я нашёл свидетеля аварии, который видел манёвры «Тойоты» за несколько секунд до ДТП, передал контакты, его тоже не вызывали, — негодует Владислав.
Очевидец по имени Константин в беседе корреспондентом НГС рассказал, что ехал по улице Станиславского в сторону площади Труда. За несколько десятков метров до перекрёстка с Котовского его обогнала Toyota Mark II.
— Мне навигатор подсказал, что впереди ограничение скорости на 40. На перекрёстке с Котовского зеленый начинает моргать. Я ехал километров 70 (в час), начал притормаживать. Смотрю — «марковник» меня обгоняет, ускоряется. Молодежь. Думаю, ну отчаянные ребята, и они пролетают на жёлтый, — отметил Константин.
За перекрёстком водитель увидел, что «Тойота» остановилась, а рядом уже лежало бездыханное тело пешехода.
Кто стёр записи и зачем?
8 августа Владислав Баталов буквально напросился на допрос к дознавателю, поскольку формально оснований вызывать его не было: он не является родственником погибшего, он не свидетель трагедии. Мужчина рассказал, что охрана бизнес-центра отказалась передать ему запись видео в исходном качестве: по их словам, они могут сделать это только по запросу полиции.
Дознаватель, по словам Баталова, связалась с руководителем компании, обслуживающей камеры наблюдения, но попросила Владислава скопировать файлы на флешку, сославшись на занятость. Мужчина отправил в бизнес-центр свою жену. 9 августа женщина пришла к охранникам в сопровождении директора охранной компании «Славянская защита» Сергея Зенкина — он согласился передать полиции видеозаписи. Но оказалось, что файлы исчезли из памяти компьютера.
— Исчезли все записи с 9 по 21 июля: то есть 6 дней до трагедии и 6 дней после. При этом запись, например, за 3 июля вполне доступна для просмотра. Получается, что кто-то просто стёр нужные файлы, — рассуждает Владислав.
Редакция НГС связалась с директором компании «Славянская защита» Сергеем Зенкиным. Он сразу подчеркнул, что никакого отношения к ДТП не имеет, камеры на здании бизнес-центра не обслуживает. При этом он признал, что 9 августа сопровождал жену Владислава.
— У меня сидит там охранник, который смотрит в эти камеры. Не больше и не меньше. Запись за 15 число я не знаю — удалена или просто пропала, но она отсутствует. Без понятия, у кого есть доступ к удалению. Возможно у администрации, не могу сказать. Жалоб на работу камер не было, камеры работали ежедневно, отключений не происходило, — рассказал Зенкин.
Владислав Баталов уверяет, что после разговора с корреспондентом НГС Зенкин перезвонил ему и попросил не раздавать его номер журналистам, поскольку не хочет участвовать «в скандале».
В итоге трудами Владислава в распоряжении полиции оказалось только видео, которое он по собственной инициативе переснял с монитора на свой телефон. Качество записи оставляет желать лучшего, отчего возможная экспертная оценка приобретает широкий манёвр. Тем не менее, в случае, если специалисты будут исследовать видео, им придётся ответить на несколько важных вопросов: как близко к «зебре» сбили пешехода, с какой скоростью ехала Toyota Mark II и была ли у водителя возможность избежать ДТП.
Источник НГС в правоохранительных органах уточнил, что в настоящее время ведется доследственная проверка. Редакция направила официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.
Установить, кто был за рулем «Тойоты», чтобы узнать его позицию, редакции НГС к моменту публикации материала не удалось. С родными погибшего водитель автомобиля или его родственники не связывались.
В мае новосибирская полиция признала виновником ДТП 7-летнего мальчика: 60-летняя женщина за рулём «Форд-Фокус» сбила его прямо у подъезда жилого дома. Оказалось, что дама — супруга бывшего директора медсанчасти ГУ МВД по Новосибирской области.