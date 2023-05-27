«Практически невозможная ситуация»: новосибирская полиция признала 7-летнего ребенка виновником ДТП — машина сбила его возле подъезда

Год назад 7-летнего Виктора во дворе собственного дома сбил легковой автомобиль. Мальчик получил сложный перелом ноги и травму головы. Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении сбившей его женщины. Более того, мальчика признали виновником ДТП. НГС разобрал этот кейс с юристом и оценил перспективы оспаривания решения ГИБДД и взыскания морального ущерба с водителя.
«Забрызгал кровью дорогу»
5 сентября 2022 года после окончания уроков первой смены первоклассник
— Во дворе мальчишки катались на самокатах, Виктор решил присоединиться к ним и отправился к дому за своим. Когда он перебегал дворовый проезд между детской площадкой и подъездом, его сбил автомобиль «Форд-Фокус». За рулем сидела
Ребенка в состоянии шока увезли в больницу: ему диагностировали сотрясение и ушиб мозга, рваную рану головы, многочисленные ушибы и перелом ноги со смещением двух костей левой голени — в совокупности травмы оценили как тяжкий вред здоровью.
Виктор прошел длительный период восстановления. Первые недели его приходилось носить на руках, и Елена была вынуждена пропускать работу. Родители мальчика ожидали результатов проверки ГИБДД, рассчитывая на возбуждение уголовного дела. Но выводы инспекторов шокировали их не меньше самого ДТП.
Несдержанное обещание
17 февраля 2023 года полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В основу решения легла автотехническая экспертиза — Елена утверждает, что ее запрос об ознакомлении с текстом экспертизы проигнорировали. НГС тоже не удалось ознакомиться с этим документом.
— Согласно выводам автотехнической экспертизы, водитель не имел возможности предотвратить столкновение, — говорится в постановлении МВД. — В ходе проведенной проверки было установлено, что ДТП произошло по вине несовершеннолетнего пешехода.
Далее приводятся пункты ПДД о том, какие правила Виктор нарушил как пешеход. Водитель «Форда» заявила следователям, что ехала по дворовой территории скоростью 6–
— Опрошенная пояснила, что в ДТП виноваты родители Виктора, так как они отпустили мальчика шести лет гулять на улицу в одиночку. Сама она правил движения не нарушала, но в любом случае готова помочь материально в плане реабилитации ребенка, — следует из постановления об отказе в возбуждении дела.
По словам матери Виктора, своего обещания водитель «Форда» не сдержала — не дала ни рубля на возмещение морального ущерба и расходов на лечение мальчика.
Елена отказалась предоставить редакции госномер автомобиля и персональные данные его водителя, заявив, что опасается последствий: по ее словам, речь идет о «человеке со связями».
Тем не менее НГС удалось установить личность этой женщины — ею оказалась Ольга Павловна Косованова. Она не стала общаться с НГС, предположительно, заблокировав номер журналиста после нескольких звонков. Сообщение в мессенджер с просьбой дать комментарий женщина оставила без ответа.
Фармацевтика и МВД
Мать Виктора не ошиблась: Ольга Косованова — действительно человек со связями. По информации НГС, ее муж до 2012 года был начальником медико-санитарной части Главного управления внутренних дел по Новосибирской области. Этот факт НГС подтвердили в самом медучреждении.
Сын Ольги Павловны был генеральным директором и единственным владельцем фармацевтической компании, которая просуществовала в Новосибирске с 2015 по 2019 год.
Единственный разговор с НГС Ольга Косованова прервала словами «я на совещании», положив трубку. Поэтому можно предположить, что она работающий пенсионер. Место ее работы установить не удалось — не исключено, что оно тоже как-то связано с фармацевтикой. Как стало известно НГС, в 2017 году она по доверенности представляла в Новосибирском суде интересы столичной фармацевтической компании с миллиардными оборотами.
Удивительное решение
Отказ полиции возбуждать уголовное дело не остановил мать Виктора от подачи искового заявления в суд: она требует с Ольги Косовановой 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение этому делу еще не вынесли.
По просьбе НГС адвокат Денис Садовский изучил предоставленный редакции комплект документов по этому ДТП. Выводы полицейских удивили юриста.
— Когда во дворе дома происходит наезд, нечасто виноватым признают пешехода, тем более ребенка. Это крайне редкая, практически невозможная ситуация. Я удивлен отказу в возбуждении дела и рекомендую попробовать его обжаловать, — заметил Денис Садовский.
При этом он обратил внимание, что отказ в возбуждении дела не является препятствием для взыскания морального ущерба и возмещения вреда здоровью: по закону это можно сделать независимо от вины пешехода.
— В рамках гражданского процесса такие перспективы есть однозначно. Часть этих средств возмещается страховой компанией в случае наличия ОСАГО у водителя. Если такого полиса нет, выплаты произведут за счет Российского союза автостраховщиков, — объяснил адвокат. — Уверен, что по гражданскому иску представителей мальчика будет вынесено положительное решение, вопрос лишь в сумме.
Год назад НГС рассказал о подобной истории, произошедшей в Новосибирске: машина сбила