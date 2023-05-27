«Практически невозможная ситуация»: новосибирская полиция признала 7-летнего ребенка виновником ДТП — машина сбила его возле подъезда

«Забрызгал кровью дорогу»

5 сентября 2022 года после окончания уроков первой смены первоклассник Виктор Р. отправился гулять во двор своего дома на улице Жуковского. Он договорился встретиться на детской площадке с мамой, которая возвращалась с работы. Приехав через 15 минут, женщина увидела сына лежащим на асфальте: из головы ребенка шла кровь, а нога была неестественно выгнута.