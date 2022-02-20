«Не дай бог никому такое пережить!» Машина сбила 4-летнего мальчика на глазах матери — дело на водителя не возбудили

Екатерина Уварова с сыном выходила из магазина во дворе на Красном проспекте. Четырехлетний малыш ушёл немного вперед. Услышав звук приближавшегося автомобиля, мама окликнула его, но было поздно: мальчика сбил автомобиль «Сузуки». Неподдельный ужас испытала Екатерина, увидев открытый перелом ноги сына, а последующий разбор ДТП вызвал у нее шок. Подробности — в материале НГС.

За хлебушком сходила

Само ДТП произошло в полдень 11 июля 2021 года во дворе дома на Красном проспекте.



— Около 12 часов мы с сыном выходили из магазина, шли по придомовой территории, он был в нескольких метрах впереди меня. Нам нужно было перейти дорогу между домами № 309 и № 307, тут я вижу движущийся автомобиль и кричу сыну: «Стой!» Он только успел обернуться, как его сбивает машина. Дальше все как в бреду: кровь, страх, крики, шок, — рассказала НГС Екатерина Уварова.

