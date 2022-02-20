«Не дай бог никому такое пережить!» Машина сбила 4-летнего мальчика на глазах матери — дело на водителя не возбудили

Екатерина Уварова с сыном выходила из магазина во дворе на Красном проспекте. Четырехлетний малыш ушёл немного вперед. Услышав звук приближавшегося автомобиля, мама окликнула его, но было поздно: мальчика сбил автомобиль «Сузуки». Неподдельный ужас испытала Екатерина, увидев открытый перелом ноги сына, а последующий разбор ДТП вызвал у нее шок. Подробности — в материале НГС.
За хлебушком сходила
Само ДТП произошло в полдень 11 июля 2021 года во дворе дома на Красном проспекте.
— Около 12 часов мы с сыном выходили из магазина, шли по придомовой территории, он был в нескольких метрах впереди меня. Нам нужно было перейти дорогу между домами № 309 и № 307, тут я вижу движущийся автомобиль и кричу сыну: «Стой!» Он только успел обернуться, как его сбивает машина. Дальше все как в бреду: кровь, страх, крики, шок, — рассказала НГС Екатерина Уварова.
Сбившая ребенка женщина отвезла маму и сына в ближайшую больницу. У мальчика был перелом левой ступни, рваные раны и ушиб брюшной полости, что расценили как средний вред здоровью.
— После аварии сразу же в этот день ножку сыну зашивали, чистили, так как были рваные раны ступни и пальцев, а через неделю делали повторное вскрытие по швам и сквозной дренаж. В больнице мы провели две недели, затем ездили ежедневно на перевязки. Наше лечение проходило с осложнением, нога опухала, пришлось делать повторную операцию. Косточки тоже срастались не очень хорошо, из-за этого прошли два курса физиотерапии, дома дополнительно делали перевязки и массаж. Наступать на ножку стали только через два месяца, сейчас она почти зажила, — рассказывает Уварова.
Женщина говорит, что не считала сумму, потраченную на лечение и не сохраняла чеки. Хотя в подобной ситуации это делать просто необходимо, если в ваших планах взыскать эти средства с виновника ДТП. Об этом Екатерина Уварова даже и не подумала, полностью сосредоточившись на восстановлении ребенка.
Дальнейшее развитие событий вынудило Екатерину обратиться в НГС.
«В голове не укладывается!»
Экспертиза не выявила опьянения у водителя «Сузуки», при этом разбор дорожно-транспортного происшествия затянулся почти на год.
— Разбор по ДТП назначили лишь на 4 февраля 2022. В назначенное время вынесли готовое постановление об отказе в возбуждении дела. Фактического разбора при мне и моем представителе не было: напечатали готовое постановление, написанное в нем просто не укладывается в голове! — восклицает Екатерина.
В ГИБДД не нашли основания для возбуждения ни уголовного дела, ни даже административного.
— Наезд произошел между домами № 307 и № 309, где пешеходного перехода не предусмотрено застройщиком. Согласно объяснениям свидетеля, ребенок был вне зоны видимости автомобиля, так как было много припаркованных машин. При проведении расследования установить, в чьих действиях усматривается нарушение ПДД, не представляется возможным, — так аргументировала отказ возбуждать административное дело инспектор ГИБДД НСО Ольга Гатина (постановление есть в распоряжении редакции).
Водитель «Сузуки» в разговоре с корреспондентом НГС назвала ситуацию двоякой:
— Я ехала с низкой скоростью, слева были припаркованные автомобили, из-за которых не было видно ребенка. Он выскочил внезапно, как только я его заметила, я резко вывернула влево, в результате задев его только краем бампера. Я предлагала родителям мальчика помощь: купить костыли или коляску, еще что-то, но они отказались, — пояснила Наталья Любимцева.
Екатерина Уварова говорит, что водитель «Сузуки» действительно приходила к ней с просьбой подписать документ о том, что та не имеет претензий к ней, предложив несколько тысяч рублей. Мать пострадавшего мальчика говорит, что отказалась продавать отказ от претензий, посчитав, что в ситуации должны разобраться сотрудники ГИБДД.
— Да, я виновата, так как это мой сын, и я была рядом, но не уследила! Я никогда не перестану себя винить, но я не смогла стать быстрее автомобиля, который двигался примерно 35–40 км/ч не по своей полосе на придомовой территории. Своё наказание я получила сполна, нет ничего страшнее, чем видеть своего ребенка под машиной в крови, мучающегося от боли, отходящего после наркоза, плачущего от боли при лечении. Не дай бог никому такое пережить! Но я считаю, что справедливость должна быть, и водитель, сбившая моего сына, должна понести наказание! — подытожила Екатерина Уварова.
Что дальше?
Адвокат Мария Соловьева обращает внимание, правила дорожного движения позволяют водителям двигаться на придомовых территориях населенных пунктов со скоростью не более 20 км/ч (пункт 10.2 ПДД). При этом водитель должен ехать с учетом видимости направления движения, в случае помех обзору нужно снижать скорость.
— Согласно показаниям свидетеля, водитель двигался со скоростью 30–40 км/ч. Этому обстоятельству не дана оценка органами ГИБДД. При любых обстоятельствах водитель автомобиля — источник повышенной опасности и на него возлагается повышенная ответственность за безопасность окружающих. У родителей пострадавшего есть право обжалования решения сотрудников ГИБДД в случае несогласия с ним, а также право взыскания причиненного вреда в порядке гражданского судопроизводства, — объясняет Мария Соловьева.
В этом случае сбившему ребенка водителю могли назначить штраф от 10 до 25 тысяч рублей или лишить прав на срок от полутора до двух лет (КоАП РФ Статья 12.24).
Екатерина Уварова заявила, что планирует обжаловать постановление ГИБДД. НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД региона с просьбой оценить обоснованность и законность вынесенного постановления об отказе в возбуждении административного дела по факту наезда на ребенка.
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