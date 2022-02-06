Пьяная парикмахер на BMW сбила ребенка, а теперь ее экс-муж забросал полицию фото отца мальчика с голыми детьми

С чего всё началось?



13 января, сумерки. По дороге мчится белый BMW. Как видно на записи камер уличного наблюдения, машину заносит на бордюр, она задевает ребенка — и тот от удара отлетает на несколько метров. Приземляется на землю, в шоке поднимает голову и тут же резко ее роняет.



По словам очевидцев, врачи говорили, что ребенку может потребоваться удаление внутренних органов. Но всё обошлось — мальчика отправили в больницу на две недели, но уже выписали. По словам родителей, сына на полгода ограничили в физических нагрузках.



— Это для него тоже болезненно, очень расстроился, потому что любит футбол и не представляет себе без него жизни, — сетует отец. Хотя, понятно, отстранение от уроков физкультуры — ничто по сравнению с тем, какие могли быть последствия у ребенка после аварии.



50-летняя женщина-водитель Татьяна М. до последнего упиралась и уверяла, что если и выпила, то немного. Да еще пыталась виновником ДТП выставить ребенка, мол, он сам собирался перебегать дорогу перед ее машиной. Алкотестер показал, что парикмахер была серьезно пьяна — 1,02 мг/л, но она не согласилась с результатами и отказалась от прохождения освидетельствования. На нее составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Виновнице ДТП это грозит штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на два года.

