Пьяная парикмахер на BMW сбила ребенка, а теперь ее экс-муж забросал полицию фото отца мальчика с голыми детьми

Неожиданное продолжение получила в Красноярске история со сбитым в начале января 8-летним мальчиком. Но обо всём по порядку. Ребенок шел по обочине, а на него на скорости наехала пьяная 50-летняя парикмахер на BMW. Пока школьник лежал в больнице, экс-супруг виновницы ДТП успел написать заявление в полицию на его отца. Он попросил проверить снимки в соцсетях, где тот держит на руках свою маленькую дочку: она там полностью голышом. Этого отставному супругу показалось мало, и он обратился в ведомство второй раз, найдя еще один снимок, где вся семья сидела в джакузи. Таким образом, видимо, он пытался избежать встречного иска к пьяной жене-парикмахеру за причинение вреда здоровью малыша. Чем закончилась эта история и может ли грозить отцу семейства реальный срок — читайте в материале наших коллег из NGS24.RU.
С чего всё началось?
13 января, сумерки. По дороге мчится белый BMW. Как видно на записи камер уличного наблюдения, машину заносит на бордюр, она задевает ребенка — и тот от удара отлетает на несколько метров. Приземляется на землю, в шоке поднимает голову и тут же резко ее роняет.
По словам очевидцев, врачи говорили, что ребенку может потребоваться удаление внутренних органов. Но всё обошлось — мальчика отправили в больницу на две недели, но уже выписали. По словам родителей, сына на полгода ограничили в физических нагрузках.
— Это для него тоже болезненно, очень расстроился, потому что любит футбол и не представляет себе без него жизни, — сетует отец. Хотя, понятно, отстранение от уроков физкультуры — ничто по сравнению с тем, какие могли быть последствия у ребенка после аварии.
50-летняя женщина-водитель Татьяна М. до последнего упиралась и уверяла, что если и выпила, то немного. Да еще пыталась виновником ДТП выставить ребенка, мол, он сам собирался перебегать дорогу перед ее машиной. Алкотестер показал, что парикмахер была серьезно пьяна — 1,02 мг/л, но она не согласилась с результатами и отказалась от прохождения освидетельствования. На нее составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Виновнице ДТП это грозит штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на два года.
Неожиданный поворот в деле
За виновную водительницу решил вступиться ее экс-супруг и выбрал весьма необычный способ. Он уже написал два заявления в полицию Красноярска с просьбой проверить семейные снимки в соцсетях, где отец сбитого школьника запечатлен с младшей дочерью. Поскольку на фото видно, что семья отдыхает где-то на водоеме, ребенок голышом. В личной переписке с главой семейства он сыплет цитатами на латинице и говорит, что никогда не поздно заключить мир.
Таким образом, делится в разговоре с корреспондентом NGS24.RU глава семейства, он требует отказаться от иска об ущербе, в том числе и моральном.
— Он мне написал: «Хочешь мира — готовься к войне», чтобы я не предпринимал никаких действий. Полицейские относятся ко мне нормально, понимают всю суть происходящего. Мне неприятно всё это, там дети мои. Вчера он мне прислал сообщение: «Еще никогда не поздно заключить мир, и что-то мне подсказывает, что это тебе нужнее, и не забудь, что шулерство наказывается по закону, людей подставишь», — рассказывает отец пострадавшего ребенка.
При этом наши источники в силовых ведомствах говорили, что никакой пользы заявления не принесут и «охота на ведьм» объявлена не будет. Процесс лишения прав владелицы BMW запущен, мальчик, к счастью, остался жив, а значит уголовное преследование не предполагается. А на семейных кадрах навряд ли усмотрят состав преступления. У родителей остается возможность подать иск на возмещение затрат на лечение и моральный ущерб.
После всего происходящего виновница ДТП и ее экс-супруг стараются не общаться с журналистами и бросают трубки, услышав вопросы. Известно, что женщина работает в парикмахерской неподалеку от места аварии. Бывший муж — в прошлом сотрудник спецслужб и в свои 36 лет уже на пенсии. Чем занимается сейчас, неясно. А злополучный автомобиль приобретался им в кредит, который он и платит. Соседи пары, сообщает «7 канал», отзываются о них положительно:
— Ну, она как бы выпивает по выходным, но чтобы она прям злоупотребляла алкоголем, нет такого. Я как бы ее всегда встречаю, утром она спортом занимается, на машине ездит, всё нормально у нее. Она не алкоголичка, — говорят соседи.
Иск на миллион
После того как историю шантажа подхватили телеграм-каналы и журналисты Красноярска, ею заинтересовалась и прокуратура. В ведомстве оценили моральный вред в миллион рублей и готовы подать иск в суд. Сейчас собирают нужные документы.
А отец 8-летнего мальчика в ответ на два заявления оппонента в полицию написал встречное — за вымогательство.
Юрист Оксана Яковлева, основываясь на своем опыте, считает, что семья не получит заявленной компенсации в миллион. Обычно суды существенно занижают эту сумму. В пример она приводит историю своих клиентов:
— Тоже сбили ребенка, водитель несовершеннолетний, без удостоверения. У пострадавшего травма — вылетели зубы. Мы будем просить 100 тысяч рублей — то, что потратили на лечение, за рваную одежду. Я думаю, что и их не присудят. Вот такие суммы. Это еще за травму на производстве можно просить больше. Там зависит от инстанции: первая присудит 50 тысяч, а краевой суд оценил в ту сумму, что просили, — 2 миллиона рублей. Я считаю, это категорически неправильно, государство никак не защищает своих граждан. Здесь должна быть уголовная ответственность: в этой истории ребенок ничего не нарушил. Я учу своего ребенка: он ходит только по «зебре», стоит ждет, когда все дурачки проскочат на мигающий сигнал светофора. Здесь должно быть законодательство изменено, — убеждена юрист.
Что касается снимков и намеков на какие-то извращенные отношения отца с маленькими детьми, то судья, если дело дойдет до этого, встанет на сторону семьи, убеждена собеседница.
— По моему мнению, этот бытовой шантаж не прошел бы ни в правоохранительных органах, нигде. Не знаю, есть там давность или нет. Но считаю, что экс-супруг насмотрелся новостей, сейчас это модная статья. Ну и что? У меня тоже есть детские фотографии голышом, где родители рядом стоят. И это не говорит, что они что-то там делали. Судья, которая принимает решение на внутренних убеждениях, расценит это как месть семье. А я бы на их месте сама предложила компенсацию. На колени бы упала и «извините, я больше никогда так не сделаю, вот вам 100 тысяч рублей». Это небольшие деньги за то, что она сделала. Я смотрю на это так: люди не хотят нести ответственность за свои поступки. Если ты такая (не буду говорить матом) в пьяном виде сбила ребенка, собаку или взрослого человека, умей отвечать Таких бытовых войн в цивилизованном обществе быть не должно. Вопрос, где ранее был супруг этой женщины, если обладал какой-то информацией? Почему раньше не донес? — подытожила Оксана Яковлева.