Врезались лоб в лоб: в аварии на новосибирской трассе погиб водитель

На трассе в Карасукском районе Новосибирской области две машины столкнулись лоб в лоб. Водитель одного автомобиля погиб на месте.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, авария произошла 14 августа в 09:50. Водитель 40 лет на автомобиле Nissan AD ехал по трассе со стороны Карасука в сторону Новосибирска. Мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в машину Hyundai i30, за рулем которого была 61-летняя женщина.