Врезались лоб в лоб: в аварии на новосибирской трассе погиб водитель

На трассе в Карасукском районе Новосибирской области две машины столкнулись лоб в лоб. Водитель одного автомобиля погиб на месте.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, авария произошла 14 августа в 09:50. Водитель 40 лет на автомобиле Nissan AD ехал по трассе со стороны Карасука в сторону Новосибирска. Мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в машину Hyundai i30, за рулем которого была 61-летняя женщина.
— В результате происшествия водитель автомобиля Nissan скончался на месте происшествия, водитель автомобиля Hyundai получила травмы, — сообщили в ГИБДД.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная служба полиции. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Накануне в Мошковском районе пьяный 37-летний водитель Toyota в алкогольном опьянении выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Автомобилист погиб на месте.