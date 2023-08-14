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Врезались лоб в лоб: в аварии на новосибирской трассе погиб водитель

Один из автомобилистов выехал на встречку

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Водитель на Nissan выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Hyundai

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На трассе в Карасукском районе Новосибирской области две машины столкнулись лоб в лоб. Водитель одного автомобиля погиб на месте.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, авария произошла 14 августа в 09:50. Водитель 40 лет на автомобиле Nissan AD ехал по трассе со стороны Карасука в сторону Новосибирска. Мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в машину Hyundai i30, за рулем которого была 61-летняя женщина.

— В результате происшествия водитель автомобиля Nissan скончался на месте происшествия, водитель автомобиля Hyundai получила травмы, — сообщили в ГИБДД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: отдел пропаганды ГИБДД по НСО

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная служба полиции. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Накануне в Мошковском районе пьяный 37-летний водитель Toyota в алкогольном опьянении выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Автомобилист погиб на месте.

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