Пьяный водитель вылетел на встречную полосу на трассе Новосибирск — Кемерово — погиб пассажир

В Мошковском районе Новосибирской области ночью в воскресенье,
— Водитель совершил столкновение с грузовым автомобилем МАН. В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Он скончался в карете скорой помощи при транспортировке в лечебное учреждение. Водитель не пострадал, — рассказали в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым», который ведет первый заместитель начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Андрей Кузнецов.
Как добавили в телеграм-канале, Toyota была куплена в июне
В Кузбассе на прошлой неделе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Мазда».