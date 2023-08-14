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Тема дняЭксперт рассказал про обгон «паровозиком»
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Пьяный водитель вылетел на встречную полосу на трассе Новосибирск — Кемерово — погиб пассажир

От автомобиля мало что осталось

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Машина от удара сильно пострадала

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В Мошковском районе Новосибирской области ночью в воскресенье, 13 августа, в 23:30, произошло смертельное ДТП на автодороге Новосибирск — Кемерово. Пьяный 37-летний водитель Toyota в алкогольном опьянении выехал на встречную полосу.

— Водитель совершил столкновение с грузовым автомобилем МАН. В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Он скончался в карете скорой помощи при транспортировке в лечебное учреждение. Водитель не пострадал, — рассказали в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым», который ведет первый заместитель начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Андрей Кузнецов.

Как добавили в телеграм-канале, Toyota была куплена в июне 2023-го, в установленном порядке не зарегистрирована, полис ОСАГО отсутствует. Сотрудники ГИБДД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кузбассе на прошлой неделе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Мазда».

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