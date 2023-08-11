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Уснул за рулем: водитель «Лады» погиб в ДТП — он ехал из Новосибирска

В результате аварии трех человек госпитализировали

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По предварительным данным, водитель уснул за рулем

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В Кузбассе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили в телеграм-канале ГУ МВД по региону, водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Мазда». Он ехал в Ленинск-Кузнецкий из Новосибирска.

По информации ведомства, авария произошла примерно в 11:00 на 174-м километре дороги Кемерово — Новокузнецк.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь из Новосибирска в Ленинск-Кузнецкий, уснул за рулем и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мазда CX5», — указано в сообщении.

В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля — он скончался до приезда скорой помощи. Кроме того, в ДТП пострадали два пассажира «Лады» и один — автомобиля «Мазда». Их увезли в больницу.

На месте произошедшего находятся сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.

В конце июля в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Два автомобиля столкнулись на дороге Новосибирск — Колывань — Томск, погибли три человека.

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