Погибли трое: момент смертельного ДТП на новосибирской трассе попал на видео

Момент смертельного ДТП, которое произошло
Момент аварии опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black». Как ранее сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, ДТП произошло на дороге Новосибирск — Колывань — Томск. На
— В результате ДТП от полученных травм скончались на месте происшествия водитель автомобиля Volkswagen и два его пассажира — мужчины в возрасте 22 и 28 лет — и травмирован
После аварии полиция начала доследственную проверку.
23 июля другая смертельная авария произошла в Искитимском районе на Чуйском тракте. Автомобиль врезался в столб, в результате погиб мужчина.