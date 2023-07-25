Погибли трое: момент смертельного ДТП на новосибирской трассе попал на видео

Момент смертельного ДТП, которое произошло 23 июля рядом с Криводановкой, попал на видео. Судя по кадрам, один из автомобилей вылетел на встречную полосу.

Момент аварии опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black». Как ранее сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, ДТП произошло на дороге Новосибирск — Колывань — Томск. На 9-м километре дороги водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes.