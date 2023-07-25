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Погибли трое: момент смертельного ДТП на новосибирской трассе попал на видео

Авария произошла на выходных у Криводановки

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В аварии погибли три человека

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Момент смертельного ДТП, которое произошло 23 июля рядом с Криводановкой, попал на видео. Судя по кадрам, один из автомобилей вылетел на встречную полосу.

Момент аварии опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black». Как ранее сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, ДТП произошло на дороге Новосибирск — Колывань — Томск. На 9-м километре дороги водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes.

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Машина вылетела на встречную полосу

Видео: АСТ-54 Black / Telegram

— В результате ДТП от полученных травм скончались на месте происшествия водитель автомобиля Volkswagen и два его пассажира — мужчины в возрасте 22 и 28 лет — и травмирован 48-летний пассажир, который доставлен в медицинское учреждение, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

После аварии полиция начала доследственную проверку.

23 июля другая смертельная авария произошла в Искитимском районе на Чуйском тракте. Автомобиль врезался в столб, в результате погиб мужчина.

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