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СрочноМужчина погиб в ДТП на трассе под Новосибирском
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Автомобиль врезался в столб на новосибирской трассе — в ДТП погиб мужчина

Авария произошла в Искитимском районе

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Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего

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Утром 23 июля в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, в результате аварии погиб 40-летний мужчина.

ДТП произошло около 07:00 на 57-м километре дороги Р-256 в Искитимском районе. 38-летний водитель автомобиля «Тойота-Приус» ехал со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и наехал на препятствие. После происшествия машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с кроссовером «Митцубиси Оутлэндер», а затем врезалась в фонарный столб.

— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Тойота». Пассажир автомобиля «Тойота» — 40-летний мужчина — скончался, — указано в сообщении.

Сотрудники полиции проводят доследственную проверку по факту ДТП. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Накануне в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей в Каргатском районе погиб мужчина.

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