Автомобиль врезался в столб на новосибирской трассе — в ДТП погиб мужчина

Утром 23 июля в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, в результате аварии погиб
ДТП произошло около 07:00 на
— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Тойота». Пассажир автомобиля «Тойота» —
Сотрудники полиции проводят доследственную проверку по факту ДТП. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
Накануне в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей в Каргатском районе погиб мужчина.