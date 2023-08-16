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В Новосибирске без вести пропал мужчина в очках и черной кепке

С 14 августа о местонахождении Павла Кошелько неизвестно

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В Новосибирске волонтеры 15 августа объявили поиск пропавшего в Заельцовском районе Павла Кошелько. 61-летний мужчина ушел в неизвестном направлении 14 августа.

— Помогите найти человека! Приметы: рост 170 см, телосложение нормальное, волосы русые, носит очки. Был одет в черную кепку, зеленую куртку, черные брюки, туфли и кепку. С собой у Кошелько черная сумка для планшета, — говорится в сообщении отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8 800 700-54-52 или 112.

13 августа стало известно, что в Новосибирской области из больницы пропала 38-летняя Светлана Васькова. Она ушла из терапевтического отделения 9 августа.

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