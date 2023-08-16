В Новосибирске без вести пропал мужчина в очках и черной кепке

В Новосибирске волонтеры 15 августа объявили поиск пропавшего в Заельцовском районе Павла Кошелько. 61-летний мужчина ушел в неизвестном направлении 14 августа.
— Помогите найти человека! Приметы: рост 170 см, телосложение нормальное, волосы русые, носит очки. Был одет в черную кепку, зеленую куртку, черные брюки, туфли и кепку. С собой у Кошелько черная сумка для планшета, — говорится в сообщении отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда
13 августа стало известно, что в Новосибирской области из больницы пропала 38-летняя Светлана Васькова. Она ушла из терапевтического отделения 9 августа.