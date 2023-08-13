В Новосибирской области пациентка пропала из больницы — ее разыскивает полиция

В Новосибирской области из больницы пропала 38-летняя Светлана Васькова. Она ушла из терапевтического отделения 9 августа .

Как сообщили в официальном паблике «Мошковская новь» в социальной сети «ВКонтакте», Светлана Васькова из села Кайлы ушла из Мошковской ЦРБ четыре дня назад и не вернулась. Женщина, по данным паблика, страдает эпилепсией, телефона и документов при ней нет.