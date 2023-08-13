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В Новосибирской области пациентка пропала из больницы — ее разыскивает полиция

Женщина, по данным местного паблика, страдает эпилепсией

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Светлана ушла из больницы четыре дня назад

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В Новосибирской области из больницы пропала 38-летняя Светлана Васькова. Она ушла из терапевтического отделения 9 августа.

Как сообщили в официальном паблике «Мошковская новь» в социальной сети «ВКонтакте», Светлана Васькова из села Кайлы ушла из Мошковской ЦРБ четыре дня назад и не вернулась. Женщина, по данным паблика, страдает эпилепсией, телефона и документов при ней нет.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили НГС, что женщину разыскивают сотрудники полиции, поиски начали после заявления от родственников.

Приметы Светланы: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы чуть ниже плеч, брюнетка. В день пропажи была одета в желтую тунику, черные штаны, черные кроссовки фирмы Nike с белой подошвой.

Если вам что-либо известно о пропавшей сибирячке, обратитесь в дежурную часть ОУВД: (383-48) 21-102.

Недавно НГС писал о том, что в Новосибирской области пропал 15-летний Дмитрий Сарин. Юноша ушел из дома в селе Красноглинном Толмачевского сельсовета. Его местонахождение неизвестно с 10 августа.

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