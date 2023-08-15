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СрочноЗвуки стрельбы переполошили жителей дома на Зорге
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«Крутизну показывали»: компания из четырех мужчин переполошила жителей дома на Зорге — видео со звуками стрельбы

Утром рядом с домом обнаружили гильзы

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Инцидент произошел поздним вечером в Кировском районе

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14 августа в Новосибирске жители дома на улице Зорге, 279 услышали с парковки звуки, напоминающие выстрелы. О происшествии редакции рассказали трое жителей дома на Зорге.

— Около 22:30 услышали выстрелы, штук 8–10. Выглянула в окно. Увидела, что в конце парковки стояла машина, четыре мужчины. Орали: «Всем лежать!» Еще несколько раз выстрелили, дали по газам и уехали. Утром муж пошел гулять с собакой, смотрит — там гильзы. Я вызвала полицию. Перед этим всем я слышала звук шин. Видимо, приехали, по тормозам ударили, заскрипели шины, и начали палить, — объяснила одна из жительниц дома Ксения (имя изменено по ее просьбе).

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Видео: Читатель НГС

Другая местная жительница, Марина, объяснила, что ее окна выходят на противоположную сторону дома, поэтому стрельбы она не слышала. Женщина уточнила, что в это время многие жильцы возвращаются домой с работы или выгуливают собак. Но Марина уверена, что стрельбу устроили не соседи.

— Это однозначно не жильцы дома, потому что после того, как отстрелялись, они сели в машину и уехали. Это однозначно чужие люди, — считает женщина.

Еще одна местная жительница отметила, что участники инцидента стреляли не друг в друга, а в воздух или забор:

— Мы услышали шум, подошли к окну. Увидели эту ситуацию, сняли. Они ругались, кричали. Друг перед другом крутизну показывали. Я так понимаю, они куда-то в забор, воздух стреляли.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать подробности инцидента.

— 14 августа вечером поступило сообщение от гражданина о том, что он слышал хлопки на улице. На место прибыли сотрудники полиции, никого обнаружено не было, сообщений из медицинских учреждений о пострадавших с этого адреса не поступало. Сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, — ответили в ведомстве.

Этой весной на перекрестке Титова и Троллейной произошел конфликт между автомобилистами. У одного из участников мог быть пистолет. Инцидент попал на видео.

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