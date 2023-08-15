«Крутизну показывали»: компания из четырех мужчин переполошила жителей дома на Зорге — видео со звуками стрельбы

— Около 22:30 услышали выстрелы, штук 8–10. Выглянула в окно. Увидела, что в конце парковки стояла машина, четыре мужчины. Орали: «Всем лежать!» Еще несколько раз выстрелили, дали по газам и уехали. Утром муж пошел гулять с собакой, смотрит — там гильзы. Я вызвала полицию. Перед этим всем я слышала звук шин. Видимо, приехали, по тормозам ударили, заскрипели шины, и начали палить, — объяснила одна из жительниц дома Ксения (имя изменено по ее просьбе).