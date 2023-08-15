«Крутизну показывали»: компания из четырех мужчин переполошила жителей дома на Зорге — видео со звуками стрельбы

14 августа в Новосибирске жители дома на улице Зорге, 279 услышали с парковки звуки, напоминающие выстрелы. О происшествии редакции рассказали трое жителей дома на Зорге.
— Около 22:30 услышали выстрелы, штук 8–10. Выглянула в окно. Увидела, что в конце парковки стояла машина, четыре мужчины. Орали: «Всем лежать!» Еще несколько раз выстрелили, дали по газам и уехали. Утром муж пошел гулять с собакой, смотрит — там гильзы. Я вызвала полицию. Перед этим всем я слышала звук шин. Видимо, приехали, по тормозам ударили, заскрипели шины, и начали палить, — объяснила одна из жительниц дома Ксения (имя изменено по ее просьбе).
Другая местная жительница, Марина, объяснила, что ее окна выходят на противоположную сторону дома, поэтому стрельбы она не слышала. Женщина уточнила, что в это время многие жильцы возвращаются домой с работы или выгуливают собак. Но Марина уверена, что стрельбу устроили не соседи.
— Это однозначно не жильцы дома, потому что после того, как отстрелялись, они сели в машину и уехали. Это однозначно чужие люди, — считает женщина.
Еще одна местная жительница отметила, что участники инцидента стреляли не друг в друга, а в воздух или забор:
— Мы услышали шум, подошли к окну. Увидели эту ситуацию, сняли. Они ругались, кричали. Друг перед другом крутизну показывали. Я так понимаю, они куда-то в забор, воздух стреляли.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать подробности инцидента.
— 14 августа вечером поступило сообщение от гражданина о том, что он слышал хлопки на улице. На место прибыли сотрудники полиции, никого обнаружено не было, сообщений из медицинских учреждений о пострадавших с этого адреса не поступало. Сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, — ответили в ведомстве.
Этой весной на перекрестке Титова и Троллейной произошел конфликт между автомобилистами. У одного из участников мог быть пистолет. Инцидент попал на видео.