Крыша пятиэтажки загорелась в Красноярске — страшный пожар попал на видео

Утром 15 августа произошел пожар на улице Маяковского в Красноярске, сообщение поступило пожарным в 05:45. По данным МЧС, огонь охватил 500 квадратных метров кровли.
Корреспондент NGS24.RU Мария Антюшева находится на месте происшествия. Люди рассказывают, что крыша была новая, ее заменили в прошлом году. Жители говорят, что когда они покидали квартиры, сильно пахло горелой проводкой. Возможно, она стала причиной пожара: жильцы пострадавшего дома говорят, что проводка была старая, ее не меняли.
Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Жилье покинули 138 человек, из них 11 детей. Спасатели сообщают, что пострадавших нет. На месте пожара работает 71 пожарный и 20 единиц техники.
В мэрии сообщают, что всем при необходимости предоставят возможность временного размещения.
На прошлой неделе в Новосибирске загорелась кровля здания на пересечении улиц Кирова и Лобова. Столб дыма от пожара попал на видео.