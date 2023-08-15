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Крыша пятиэтажки загорелась в Красноярске — страшный пожар попал на видео

Свое жилье покинули 138 человек, из них 11 — дети

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Дым валит из-под кровли

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Утром 15 августа произошел пожар на улице Маяковского в Красноярске, сообщение поступило пожарным в 05:45. По данным МЧС, огонь охватил 500 квадратных метров кровли.

Корреспондент NGS24.RU Мария Антюшева находится на месте происшествия. Люди рассказывают, что крыша была новая, ее заменили в прошлом году. Жители говорят, что когда они покидали квартиры, сильно пахло горелой проводкой. Возможно, она стала причиной пожара: жильцы пострадавшего дома говорят, что проводка была старая, ее не меняли.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель NGS24.RU

Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Жилье покинули 138 человек, из них 11 детей. Спасатели сообщают, что пострадавших нет. На месте пожара работает 71 пожарный и 20 единиц техники.

В мэрии сообщают, что всем при необходимости предоставят возможность временного размещения.

На прошлой неделе в Новосибирске загорелась кровля здания на пересечении улиц Кирова и Лобова. Столб дыма от пожара попал на видео.

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ПожарКровляКрасноярскМЧС
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