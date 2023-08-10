В Октябрьском районе жителей перепугал столб дыма — что происходит

В Новосибирске загорелось здание на пересечении Кирова и Лобова. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» сегодня, 10 августа.

На кадрах видно, что у частного дома недалеко от дороги загорелась крыша. На месте работают сотрудники МЧС.