В Октябрьском районе жителей перепугал столб дыма — что происходит

В Новосибирске загорелось здание на пересечении Кирова и Лобова. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» сегодня, 10 августа.
На кадрах видно, что у частного дома недалеко от дороги загорелась крыша. На месте работают сотрудники МЧС.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сообщение поступило в 16:35.
— Через три минуты на место прибыли пожарно-спасательные подразделения на место вызова. Было установлено, что горит кровля на площади 90 кв. метров. В 16:46 минут пожар был локализован, а в 16:59 было ликвидировано открытое горение, — рассказали в пресс-службе МЧС.
Пострадавших в пожаре нет. В ведомстве уточнили, что на время тушения привлекались сотрудники ГИБДД для перекрытия улицы Лобова.
По данным 2ГИС, на улице Кирова сейчас серьезная пробка. Как написал один из пользователей, светофоры не работают.
В Куйбышеве Новосибирской области на этой неделе загорелся частный дом в Куйбышеве, где проживала многодетная семья.