Дом с четырьмя детьми загорелся в Новосибирской области — почему начался пожар

В Куйбышеве Новосибирской области вчера, 7 августа, около 21:00 загорелся частный дом в Куйбышеве, где проживала многодетная семья. По предварительной информации от МЧС, пожар начался в пристроенном гараже из-за нарушения правил безопасности при работе с болгаркой.
— Женщина увидела дым из гаража и покинула дом с четырьмя детьми, сообщив в пожарную охрану. Также самостоятельно эвакуировался и отец семейства. Никто не пострадал. Само жилье многодетной семьи оборудовано пожарным извещателем с GSM-модулем, который сработал и также оповестил экстренные службы, когда дым начал поступать в дом, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Первые пожарные расчеты были на месте вызова через 3 минуты. Огонь охватил весь деревянный дом. Пожарные ликвидировали открытое горение за полчаса и защитили ближайшие постройки. До часу ночи продолжалась проливка и разбор обгоревших конструкций.
В результате пожара огонь повредил дом, надворные постройки и автомобиль на общей площади 164 квадратных метра. Администрация Куйбышевского района решает вопрос о предоставлении жилья погорельцам, добавили в пресс-службе МЧС.
На прошлой неделе, 6 августа, ночью на улице Большой в Новосибирске сгорела СТО. Когда пожарные прибыли на место, горели уже два строения и покрышки на площади в 100 квадратных метров.