В Новосибирске KIA Rio сбил юношу на пешеходном переходе — момент удара попал на видео

В Новосибирске вечером 9 августа KIA Rio сбил юношу, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Видео момента аварии очевидцы опубликовали в телеграмм-канале «АСТ-54».
Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на улице Сибиряков-Гвардейцев.
— 39-летний водитель на KIA Rio ехал по Сибиряков-Гвардейцев и напротив дома
В результате ДТП пострадал 23-летний юноша. Его с травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в Карасуке сибиряк на большой скорости сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Ребенок попал в больницу.