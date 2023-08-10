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В Новосибирске KIA Rio сбил юношу на пешеходном переходе — момент удара попал на видео

Авария произошла на Сибиряков-Гвардейцев

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23-летний сибиряк попал в больницу

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В Новосибирске вечером 9 августа KIA Rio сбил юношу, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Видео момента аварии очевидцы опубликовали в телеграмм-канале «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на улице Сибиряков-Гвардейцев.

— 39-летний водитель на KIA Rio ехал по Сибиряков-Гвардейцев и напротив дома № 23 сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП пострадал 23-летний юноша. Его с травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Карасуке сибиряк на большой скорости сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Ребенок попал в больницу.

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