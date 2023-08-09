Под завалами могут находиться люди: что известно о взрыве в Сергиевом Посаде на данный момент

На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. На место уже выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв и все экстренные службы города. Рассказываем обо всех подробностях, которые известны к этой минуте.
Взрыв произошёл на Загорском оптико-механическом заводе, который занимается производством медицинского оборудования, наблюдательной техники и лабораторных приборов. С недавного времени на заводе начали производить дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности. По данным местных властей, после взрыва на предприятии объявили тотальную эвакуацию. На место прибыли силовики и глава округа Дмитрий Акулов. Также на завод отправились подмосковные следователи и криминалисты. В пресс-службе Минэкологии и природопользования Московской области сообщили, что превышений загрязняющих веществ в районе ЧП не найдено.
Первоначально сообщалось, что взрыв прогремел в районе котельной. Впоследствии в МЧС рассказали «Звезде», что взрыв произошёл в металлическом ангаре 40 на 40 метров, открытого горения нет. Позднее подмосковная прокуратура сообщила, что это случилось в ангаре с пиротехникой. Из-за взрыва разрушился склад на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Сейчас на месте происшествия начали разбирать завалы, очевидцы сообщают, что там могут находиться люди.
Как сообщили медики ТАСС, в результате взрыва пострадали 16 человек — им оказывают помощь. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за нарушения технологического процесса или из-за человеческого фактора.
Корреспонденты MSK1.RU рассказывают о происходящем в Сергиевом Посаде в онлайн-трансляции.