Под завалами могут находиться люди: что известно о взрыве в Сергиевом Посаде на данный момент

Взрыв произошёл на Загорском оптико-механическом заводе, который занимается производством медицинского оборудования, наблюдательной техники и лабораторных приборов. С недавного времени на заводе начали производить дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности. По данным местных властей, после взрыва на предприятии объявили тотальную эвакуацию. На место прибыли силовики и глава округа Дмитрий Акулов. Также на завод отправились подмосковные следователи и криминалисты. В пресс-службе Минэкологии и природопользования Московской области сообщили, что превышений загрязняющих веществ в районе ЧП не найдено.