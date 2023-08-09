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СрочноМощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде
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«Какая жесть! Что это?» Очевидцы публикуют фото и видео взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Жителей напугал огромный гриб, который образовался после ЧП

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Взрыв был виден из разных районов города

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Сегодня днем на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По словам властей, взрывной волной во многих зданиях выбило окна. К месту выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

До появления официальных сообщений очевидцы начали выкладывать в Сеть фотографии и видеозаписи с места происшествия — их напугал огромный гриб, который образовался после взрыва.

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По словам очевидцев, взрыв был слышен и виден из разных районов города.

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Видео: Раньше всех. Ну почти / T.me

Также видео поделились сотрудники завода, чей рабочий день сегодня прервался громким взрывом. На предприятии объявлена тотальная эвакуация.

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Видео: RT / T.me

По последней информации экстренных служб, от взрыва пострадали 25 человек.

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Видео: SHOT / T.me

Также момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на камеры видеонаблюдения.

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Видео: Mash / T.me

Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.

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Видео: Раньше всех, ну почти / T.me

До появления официальных комментариев поступала информация о том, что завод атаковали беспилотники, но в экстренных службах эти данные опровергают.

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Видео, снятое из разбившегося окна дома, расположенного рядом с заводом

Видео: Раньше всех, ну почти / T.me

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Видео: Baza / T.me

Обо всем, что происходит сейчас на месте происшествия, вы можете оперативно узнавать в онлайн-трансляции на MSK1.RU.

ВзрывЗаводСергиев Посад
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