«Какая жесть! Что это?» Очевидцы публикуют фото и видео взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Сегодня днем на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По словам властей, взрывной волной во многих зданиях выбило окна. К месту выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
До появления официальных сообщений очевидцы начали выкладывать в Сеть фотографии и видеозаписи с места происшествия — их напугал огромный гриб, который образовался после взрыва.
По словам очевидцев, взрыв был слышен и виден из разных районов города.
Также видео поделились сотрудники завода, чей рабочий день сегодня прервался громким взрывом. На предприятии объявлена тотальная эвакуация.
По последней информации экстренных служб, от взрыва пострадали 25 человек.
Также момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на камеры видеонаблюдения.
Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.
До появления официальных комментариев поступала информация о том, что завод атаковали беспилотники, но в экстренных службах эти данные опровергают.
Обо всем, что происходит сейчас на месте происшествия, вы можете оперативно узнавать в онлайн-трансляции на MSK1.RU.