«Ремонтировал здание»: подробности гибели рабочего, которого раздавила железобетонная плита на Объединения

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели 46-летнего рабочего в Новосибирске — его раздавило железобетонной плитой. Инцидент произошел 8 августа на улице Объединения, где ремонтировали здание.
— По данным следствия, рабочий выполнял строительно-земельные работы по установке железобетонных плит. Во время проведения работ одна из плит упала на потерпевшего. В результате допущенных нарушений требований охраны труда 46-летний работник организации получил телесные повреждения, повлекшие его смерть, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование поставлено на контроль в прокуратуре Новосибирской области.
Ранее двое монтажников пострадали при проведении строительных работ в Новосибирске — на них упала бетонная плита.