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Железобетонная плита раздавила 46-летнего новосибирца на улице Объединения

Инцидент произошел вчера в полдень

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Спасатели МАСС выезжали на месте происшествия

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В Новосибирске на улице Объединения на 46-летнего мужчину упала железобетонная плита. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вчера, 8 августа, около 12:30.

— На мужчину упала железобетонная плита. Извлечено тело мужчины 1977 года рождения. Передано бригаде скорой помощи, — говорится в сообщении.

Уточнить информацию о происшествии у начальника службы МАСС Новосибирска Дмитрия Фокина не удалось. Он ответил, что информация у него есть, но общаться со СМИ он не может, и потребовал отправить официальный запрос через пресс-центр мэрии.

Запрос был отправлен.

Ранее двое монтажников пострадали при проведении строительных работ в Новосибирске — на них упала бетонная плита.

Спасатели МАССНовосибирскКалининский районСкорая помощь
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