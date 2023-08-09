Железобетонная плита раздавила 46-летнего новосибирца на улице Объединения

В Новосибирске на улице Объединения на 46-летнего мужчину упала железобетонная плита. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел вчера, 8 августа, около 12:30.
— На мужчину упала железобетонная плита. Извлечено тело мужчины 1977 года рождения. Передано бригаде скорой помощи, — говорится в сообщении.
Уточнить информацию о происшествии у начальника службы МАСС Новосибирска Дмитрия Фокина не удалось. Он ответил, что информация у него есть, но общаться со СМИ он не может, и потребовал отправить официальный запрос через пресс-центр мэрии.
Запрос был отправлен.
Ранее двое монтажников пострадали при проведении строительных работ в Новосибирске — на них упала бетонная плита.