Водитель КАМАЗа насмерть сбил самокатчика у Бургинского моста — он скрылся с места ДТП

Вечером 7 августа в Новосибирске КАМАЗ сбил водителя самоката около Бургинского моста. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу, в результате аварии самокатчик скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.
Авария произошла в 20:30 на улице Ватутина в районе Бургинского моста. В ведомстве сообщили, что с электросамокатом столкнулся КАМАЗ с оранжевой кабиной и кузовом.
— Не установленный водитель автомобиля КАМАЗ скрылся с места ДТП. В результате ДТП водитель самоката скончался на месте, — указано в сообщении.
После аварии сотрудники госавтоинспекции ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия. Если вам известно о ДТП, сообщите информацию в дежурную часть по номерам: 232-23-21; 232-23-22; 232-23-21 или 112.
Несколько дней назад в Новосибирске 3-летний мальчик пострадал после наезда электросамоката. Его доставили в лечебное учреждение.