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Водитель КАМАЗа насмерть сбил самокатчика у Бургинского моста — он скрылся с места ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей аварии

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Самокатчик скончался на месте ДТП

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Вечером 7 августа в Новосибирске КАМАЗ сбил водителя самоката около Бургинского моста. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу, в результате аварии самокатчик скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла в 20:30 на улице Ватутина в районе Бургинского моста. В ведомстве сообщили, что с электросамокатом столкнулся КАМАЗ с оранжевой кабиной и кузовом.

— Не установленный водитель автомобиля КАМАЗ скрылся с места ДТП. В результате ДТП водитель самоката скончался на месте, — указано в сообщении.

После аварии сотрудники госавтоинспекции ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия. Если вам известно о ДТП, сообщите информацию в дежурную часть по номерам: 232-23-21; 232-23-22; 232-23-21 или 112.

Несколько дней назад в Новосибирске 3-летний мальчик пострадал после наезда электросамоката. Его доставили в лечебное учреждение.

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