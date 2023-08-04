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Пожарные машины съехались к дому на Березовой — что там произошло

На место выезжали сотрудники МЧС

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В доме сработала пожарная сигнализация

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Днем 4 августа жители Новосибирска заметили несколько пожарных машин у многоэтажного дома в Первомайском районе. Там сработала пожарная сигнализация.

Информация о большом скоплении пожарных машин появилась в группе «Подслушано Первомайка» во «ВКонтакте».

— На Берёзовой, 19 собралось много пожарных машин, — указано в сообщении.

В группе опубликовали фотографию с места произошедшего. На кадре видно как минимум четыре пожарные машины, которые находятся вблизи здания на улице Березовой. По информации 2ГИС, там находится 17-этажный жилой дом 2012 года постройки.

— Ложная сработка автоматической пожарной сигнализации. Сотрудники МЧС России проверили подъезд поэтажно. Возгорания и задымления не выявлено, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Несколько дней назад в Новосибирске эвакуировали пациентов и врачей больницы. Там произошло задымление в подвале.

Пожарные машиныПервомайский районЖилой домМЧС
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