Пожарные машины съехались к дому на Березовой — что там произошло

Днем 4 августа жители Новосибирска заметили несколько пожарных машин у многоэтажного дома в Первомайском районе. Там сработала пожарная сигнализация.
Информация о большом скоплении пожарных машин появилась в группе «Подслушано Первомайка» во «ВКонтакте».
— На Берёзовой, 19 собралось много пожарных машин, — указано в сообщении.
В группе опубликовали фотографию с места произошедшего. На кадре видно как минимум четыре пожарные машины, которые находятся вблизи здания на улице Березовой. По информации 2ГИС, там находится 17-этажный жилой дом 2012 года постройки.
— Ложная сработка автоматической пожарной сигнализации. Сотрудники МЧС России проверили подъезд поэтажно. Возгорания и задымления не выявлено, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Несколько дней назад в Новосибирске эвакуировали пациентов и врачей больницы. Там произошло задымление в подвале.