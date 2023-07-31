Пациентов и врачей эвакуировали из больницы №25 — на место приехали пожарные

В Новосибирске из здания больницы №25 на улице Власова, 4 эвакуировали 60 человек из-за дыма из подвала. Инцидент произошел около 8:26 сегодня, 31 июля.
— Во время технологического процесса по утилизации медицинских отходов в специально оборудованной печи произошло незначительное задымление в подвале, возгорания не было. Пожарно-спасательные подразделения были оперативно направлены на место, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В настоящее время все люди вернулись в медучреждение.
— Подвал проветрили, на этажах задымления нет. Пострадавших нет, — добавили в ведомстве.
На прошлой неделе пожар вспыхнул на Учительской в Новосибирске.