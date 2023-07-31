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Пациентов и врачей эвакуировали из больницы №25 — на место приехали пожарные

Дым шел из подвала

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Возгорания не было, но шло сильное задымление

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В Новосибирске из здания больницы №25 на улице Власова, 4 эвакуировали 60 человек из-за дыма из подвала. Инцидент произошел около 8:26 сегодня, 31 июля.

— Во время технологического процесса по утилизации медицинских отходов в специально оборудованной печи произошло незначительное задымление в подвале, возгорания не было. Пожарно-спасательные подразделения были оперативно направлены на место, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В настоящее время все люди вернулись в медучреждение.

— Подвал проветрили, на этажах задымления нет. Пострадавших нет, — добавили в ведомстве.

На прошлой неделе пожар вспыхнул на Учительской в Новосибирске.

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