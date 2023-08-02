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Мотоциклист и водитель каршерингового Kia не поделили дорогу рядом с цирком в Новосибирске – видео

По словам очевидцев, на дороге образовалась пробка

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ДТП произошло на пересечении улиц Гоголя и Советской

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Вечером в Железнодорожном районе Новосибирска пересечении улиц Гоголя и Советской столкнулись мотоциклист и водитель каршерингового автомобиля Kia Sportage. Видео в редакцию прислали читатели НГС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС Елизавета

По словам очевидцев, водитель мотоцикла находится в создании, ему оказывают помощь. На месте работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.

Водитель мотоцикла находится в сознании

Водитель мотоцикла находится в сознании

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Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. В инспекции пояснили, что уточняют информацию.

Ранее жители Новосибирска сообщили, что в Первомайском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину. Инцидент произошел на улице Одоевского.

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