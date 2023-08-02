Мотоциклист и водитель каршерингового Kia не поделили дорогу рядом с цирком в Новосибирске – видео

Вечером в Железнодорожном районе Новосибирска пересечении улиц Гоголя и Советской столкнулись мотоциклист и водитель каршерингового автомобиля Kia Sportage. Видео в редакцию прислали читатели НГС.
По словам очевидцев, водитель мотоцикла находится в создании, ему оказывают помощь. На месте работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. В инспекции пояснили, что уточняют информацию.
Ранее жители Новосибирска сообщили, что в Первомайском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину. Инцидент произошел на улице Одоевского.