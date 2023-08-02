От удара потерял сознание: автомобиль сбил мужчину в микрорайоне КСМ — видео с места аварии

Жители Новосибирска сообщили, что в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину на улице Одоевского. Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Сегодня в 19:10, на Одоевского, рядом с остановкой «Гимназия №8» был сбит человек. Прошло минуты 3, он до сих пор лежит без сознания. Остановилось много людей, чтобы помочь и унести его с проезжей части, — говорится в посте.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ не поступил. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.
Ранее в Новосибирске KIA Rio сбил 8-летнего мальчика. Ребенок оказался в больнице.