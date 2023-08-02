freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 4/10
usd 91.78
eur 100.70
СрочноМужчина умер на станции метро «Гагаринская»
Все новости
Все новости

От удара потерял сознание: автомобиль сбил мужчину в микрорайоне КСМ — видео с места аварии

С проезжей части сибиряка унесли очевидцы

93

Инцидент произошел на улице Одоевского

Поделиться

Жители Новосибирска сообщили, что в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину на улице Одоевского. Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Сегодня в 19:10, на Одоевского, рядом с остановкой «Гимназия №8» был сбит человек. Прошло минуты 3, он до сих пор лежит без сознания. Остановилось много людей, чтобы помочь и унести его с проезжей части, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ не поступил. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.

Ранее в Новосибирске KIA Rio сбил 8-летнего мальчика. Ребенок оказался в больнице.

По теме

ДТППострадал мужчинаНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter