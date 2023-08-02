От удара потерял сознание: автомобиль сбил мужчину в микрорайоне КСМ — видео с места аварии

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ не поступил. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.



Ранее в Новосибирске KIA Rio сбил 8-летнего мальчика. Ребенок оказался в больнице.

