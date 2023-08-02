«Говорит, что ее заставили». 18-летняя мать из закрытого городка снимала порно с трехмесячной дочкой

В закрытом уральском городе Лесном с населением меньше 50 тысяч случился громкий скандал после того, как стало известно, что 18-летняя местная жительница снимала порно со своей трехмесячной дочкой. Ролики были выложены в Сеть. Дело расследуют в следственном управлении СК, рассказал источник E1.RU.
Эта новость стала настоящим шоком для знакомых молодой мамы. Она никогда не была примерной, но такого от нее никто не ожидал.
— Она связалась с не очень хорошей компанией. Они распивали спиртные напитки, дебоширили на улицах. О ней слухи ходили по городу, что она ведет разгульный образ жизни. Но с виду спокойный обычный человек. С ребенком часто гуляла, в прошлом году я ее постоянно видела с коляской около подъезда. У меня у самой маленькая дочка, и для меня то, что произошло, настоящий ужас, — рассказала одна из знакомых подозреваемой.
Девушка до девятого класса училась в обычной школе, а потом перешла в вечернюю. Дочку она родила, когда сама еще была ребенком, — в 17 лет. Став мамой, устроилась продавцом в местный продуктовый магазин.
Уже полгода соседи не видят ее малышку. По словам друзей молодой мамы, девочку изъяли органы опеки, как только порноролики распространились в Сети.
— Мне рассказывали об этих роликах еще до того, как всё это узналось. Я сначала не верила, а потом в ужасе была. Лично я вообще не видела, чтобы она гуляла с ребенком. Она как-то рассказывала, что дочка живет с ее мамой, — рассказала знакомая девушки. — Про отца вообще ничего не знаю. Вроде не указан он в свидетельстве о рождении.
О том, что молодая мать снимает порнографию, не знали даже ее близкие подруги. Когда информация всплыла, она уверяла, что ее подставили.
— С ней я знакома довольно давно и не знала об этих действиях с ее стороны. Как вышли посты, она просила помочь ей написать заявление на клевету и прочее, врала мне так же, как и многим, — рассказала подруга девушки. — Оправдывалась, что видео выложил ее бывший молодой человек, который снимал порнуху, в том числе и с малолетками. Говорила, что ее заставили. Он бил ее и угрожал. Однако на видео нет никакого мужчины. Есть только она и ребенок.
За изготовление порнографии с участием ребенка девушке грозит до 10 лет колонии. По информации телеграм-канала SHOT, возбуждено уголовное дело, идет следствие. От официальных комментариев в СК отказались. По словам друзей, сейчас молодая мать на свободе, но в городе ей устроили настоящую травлю.
— Сейчас на нее оказывают очень сильное психологическое давление, в принципе со стороны всех подростков и взрослых людей нашего города, — рассказала знакомая девушки. — Люди находят ее страницу в социальных сетях, закидывают угрозами и оскорблениями.
— Всё произошедшее — это из-за того, что я в семнадцать лет уехала в другой город жить с ребенком и моим молодым человеком, у которого явно были проблемы с головой, он снимал всякую порнуху, — написала сама молодая мама в сообщении. — Не знаю, выкладывал он видео или не выкладывал, но раньше он занимался вебкамом, а я его прикрывала. Вот в этой порнухе участвовали малолетки. С этого всё пошло и поехало. В итоге уже прошел год с начала этого следствия, бывший покончил с собой в СИЗО в Екатеринбурге. А я сейчас расхлебывай это всё.
— Я скоро реально просто не выдержу, я устала. Читаю каждый комментарий, вы просто не знаете всей ситуации и судите, — пишет девушка. — Я уже не могу. Я уже просто хочу умереть. Не понимаю, откуда они (средства массовой информации. — Прим. ред.) это берут и зачем. Мне кажется, что это опека, потому что она точит на меня зуб уже очень давно, и как бы они повлияли на то, что у меня забрали ребенка и отдали в другую семью. Меня лишили родительских прав. Я пытаюсь восстановиться. Но это будет очень сложно.
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