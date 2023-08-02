«Говорит, что ее заставили». 18-летняя мать из закрытого городка снимала порно с трехмесячной дочкой

Уже полгода соседи не видят ее малышку. По словам друзей молодой мамы, девочку изъяли органы опеки, как только порноролики распространились в Сети.

— Мне рассказывали об этих роликах еще до того, как всё это узналось. Я сначала не верила, а потом в ужасе была. Лично я вообще не видела, чтобы она гуляла с ребенком. Она как-то рассказывала, что дочка живет с ее мамой, — рассказала знакомая девушки. — Про отца вообще ничего не знаю. Вроде не указан он в свидетельстве о рождении.