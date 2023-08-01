Тело мужчины нашли на обочине Чуйского тракта — полиция ищет свидетелей

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предположительно, на грузовом), двигаясь со стороны города Новосибирска в направлении Алтайского края, совершил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части попутно с автомобилем, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.