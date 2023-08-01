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СрочноТело мужчины нашли на обочине Чуйского тракта
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Тело мужчины нашли на обочине Чуйского тракта — полиция ищет свидетелей

По предварительной информации, пешехода сбил грузовик

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Автоинспекторы подозревают, что пешехода сбил грузовик

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Тело 43-летнего мужчины обнаружили на 123-м километре Чуйского тракта накануне около половины одиннадцатого вечера. По данным Госавтоинспекции по Новосибирской области, 43-летний житель Алтайского края вечером шел по обочине шоссе и оказался под колесами неизвестной машины.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предположительно, на грузовом), двигаясь со стороны города Новосибирска в направлении Алтайского края, совершил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части попутно с автомобилем, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель грузовика, по данным полицейских, с места происшествия скрылся. Автоинспекторы отделения ГИБДД по Черепановскому району ищут машину и шофера, а также очевидцев смертельной аварии.

Ранее НГС писал о смертельной аварии под Новосибирском. Легковушка врезалась в грузовик, последствия ДТП попали на видео.

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