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«Жуткое ДТП»: автомобиль врезался в грузовик под Новосибирском — видео

Авария произошла в Новосибирском районе

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Видео с места аварии появилась в соцсетях

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Вечером 30 июля в Новосибирском районе Новосибирской области произошло ДТП. На участке дороги заметили машину, которая столкнулась с грузовиком, а также съехавший с дороги автомобиль. Последний перевернулся на крышу.

Видео с места аварии появилась в соцсетях. Так, по информации телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», ДТП произошло на дороге вблизи села Верх-Тула.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Авария произошла на дороге 50Н-2116

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

— На трассе из Верх-Тулы в Ленинское жуткое ДТП, — указано в сообщении.

Информация о дорожно-транспортном происшествии появилась на сайте 2ГИС. Авария произошла на дороге 50Н-2116 вблизи села Ленинское. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой сообщить детали произошедшего.

Накануне в Новосибирской области произошло ДТП на трассе Искитим — Бурмистрово. В аварии пострадали мужчина и двое его детей.

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