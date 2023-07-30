«Жуткое ДТП»: автомобиль врезался в грузовик под Новосибирском — видео

Вечером 30 июля в Новосибирском районе Новосибирской области произошло ДТП. На участке дороги заметили машину, которая столкнулась с грузовиком, а также съехавший с дороги автомобиль. Последний перевернулся на крышу.
Видео с места аварии появилась в соцсетях. Так, по информации телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», ДТП произошло на дороге вблизи села Верх-Тула.
— На трассе из Верх-Тулы в Ленинское жуткое ДТП, — указано в сообщении.
Информация о дорожно-транспортном происшествии появилась на сайте 2ГИС. Авария произошла на дороге 50Н-2116 вблизи села Ленинское. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой сообщить детали произошедшего.
Накануне в Новосибирской области произошло ДТП на трассе Искитим — Бурмистрово. В аварии пострадали мужчина и двое его детей.